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Bartın ve Düzce'de denize girişlere izin verilmiyor

23.07.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın ve Düzce'de denize girişlere izin verilmiyor

BARTIN/DÜZCE (AA) - Bartın'ın İnkumu tatil beldesi ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların denize girmesine müsaade edilmiyor.

İnkumu beldesinde, şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle Valilik kararı doğrultusunda sahildeki direğe kırmızı flama asılarak, denize girilmesi yasaklandı.

Sahilde ATV ile devriye görevi yapan jandarma ve cankurtaran ekiplerinin sözlü uyarılarının yanı sıra belediye personelinin anonslarıyla vatandaşlar, beldede denize girmenin yasak olduğu konusunda uyarılıyor.

Öte yandan uyarılara rağmen bazı vatandaşların dalgalı denize girdiği görüldü.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yaptığı açıklamada, denizin dalgalı olduğu ve tehlike arz eden günlerde sahildeki direklere kırmızı flama asıldığını söyledi.

Akın, "çeken akıntı" nedeniyle denize girmenin yasak olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımızın can güvenliği için alınan karar noktasında gerek jandarma personeli gerek belediye zabıta ve cankurtaran ekiplerimiz tarafından uyarılarda bulunuyoruz." dedi.

Belediye olarak itfaiye müdürlüğü bünyesinde 1 bot, 1 jet ski ve 13 cankurtaran personelle 6 cankurtaran kulesinde tedbir aldıklarını dile getiren Akın, "Yine 3 kilometrelik sahil şeridi boyunca 20 noktaya 50 metre ileriye gidebilecek şekilde iplerin bağlı olduğu can simidi yerleştirdik. Bu uygulamamız sayesinde boğulma vakaları büyük oranda önlenmiş oldu." diye konuştu.

- Düzce'de denize giremeyen vatandaşlar sahilde vakit geçiriyor

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de iki gündür devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle denize giremeyen vatandaşlar sahilde vakit geçiriyor.

38 kilometrelik sahil şeridine ve iki mavi bayraklı plaja sahip olan Akçakoca'ya bayram tatili için gelenlerin, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle cankurtaranlar tarafından denize girişlerine izin verilmiyor.

Denize giremeyen vatandaşlar, plajda aileleriyle vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Yetkililer, vatandaşları 3 metreye kadar çıkan dalga boyu ve çeken akıntı nedeniyle denize girmenin tehlikeli olduğu konusunda uyarıyor.

- Denizin rengi değişti

Öte yandan, dalgaların deniz dibindeki kumu hareketlendirmesi ve denize bağlanan derelerin yağışın ardından getirdiği çamurlu su nedeniyle Karadeniz'in bir bölümünün renk değiştirdiği gözlemlendi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede rüzgar ve yağışın 3 gün daha devam etmesi bekleniyor.

Bartın ve Düzce'de denize girişlere izin verilmiyor

Bartın ve Düzce'de denize girişlere izin verilmiyor

Bartın'da denize girişlere izin verilmiyor

Bartın'da denize girişlere izin verilmiyor

Bartın'da denize girişlere izin verilmiyor

Bartın'da denize girişlere izin verilmiyor
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