Bartın'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, otomobiliyle kendisini durdurmaya çalışan polis aracına çarptı.
Bartın - İnkumu yolu Gürgenpınarı mevkisinde 74 AAF 872 plakalı otomobili kullanan F.T, uygulama yapan trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.
Ekiplerin telsiz anonsunun ardından harekete geçen polis ekipleri, Sanayi Sitesi Kavşağı'nda aracı durdurmak istedi, F.T, otomobiliyle polis aracına çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis aracında bulunan ve hafif yaralanan bir polis memuru ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası aracından inen ve ayakta durmakta güçlük çektiği görülen sürücünün hastane testinde alkollü olduğu belirlendi.
Sürücü, gözaltına alındı.
Bartın'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün otomobili polis aracına çarptı
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