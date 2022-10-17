Cami bahçesinde Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bartın'da hayatını kaybeden 41 madenci için Eskişehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı

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