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  4. Bartın'da maden ocağındaki patlamadan kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı:

Bartın'da maden ocağındaki patlamadan kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı:

14.10.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu"

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Nurtaç Arslan, patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisiyle görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Vali Arslan'a yaşadıklarını aktaran işçi, "Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle. Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu." diye konuştu.

Bartın'da maden ocağındaki patlamadan kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı:

- "Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu"

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

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Anahtar Kelimeler:
patlama maden ocağı

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