Bartın'ın Ulus ilçesinde, kontrolden çıkarak bir evin alt katına çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan R.A'nın kullandığı 74 DL 915 plakalı minibüs, Kirsinler köyü mevkisinde rampadan inerken kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki Tuncay Altun'a ait 3 katlı evin bodrum katına girerek durdu.
Kazada, sürücü ile araçtaki 9 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların ayakta tedavi edildiği öğrenildi.
Kazaya minibüsün freninin patlamasının neden olduğu ileri sürüldü.
Bartın'da minibüsün evin bodrum katına girdiği kazada 10 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz