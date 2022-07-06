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Bartın'da minibüsün evin bodrum katına girdiği kazada 10 kişi yaralandı

06.07.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da minibüsün evin bodrum katına girdiği kazada 10 kişi yaralandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde, kontrolden çıkarak bir evin alt katına çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan R.A'nın kullandığı 74 DL 915 plakalı minibüs, Kirsinler köyü mevkisinde rampadan inerken kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki Tuncay Altun'a ait 3 katlı evin bodrum katına girerek durdu.

Kazada, sürücü ile araçtaki 9 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Kazaya minibüsün freninin patlamasının neden olduğu ileri sürüldü.

Bartın'da minibüsün evin bodrum katına girdiği kazada 10 kişi yaralandı

Bartın'da minibüsün evin bodrum katına girdiği kazada 10 kişi yaralandı

Bartın'da minibüsün evin bodrum katına girdiği kazada 10 kişi yaralandı

Bartın'da minibüsün evin bodrum katına girdiği kazada 10 kişi yaralandı

Bartın'da minibüsün evin bodrum katına girdiği kazada 10 kişi yaralandı

Bartın'da minibüsün evin bodrum katına girdiği kazada 10 kişi yaralandı

Bartın'da minibüsün evin bodrum katına girdiği kazada 10 kişi yaralandı

Bartın'da minibüsün evin bodrum katına girdiği kazada 10 kişi yaralandı

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kaza

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Sabah
05:16
Öğle
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İkindi
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