YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın'da selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor

Bartın'da selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor

05.07.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor

Bartın'da sel ve taşkınların ardından hayat normale dönmeye başlarken selden etkilenen tüm köylere elektrik verildi.

Kozcağız beldesinde taşkın nedeniyle çöken asfalt yol ile temelinin hasar görmesi nedeniyle yıkılan 4 katlı apartmanın bulunduğu Kavlaklık Mahallesi Kozcağız Çayı kenarında da taş tahkimat çalışmaları devam ediyor.

Sel taşkınında hasar gören Kozcağız beldesine bağlı Bakioğlu köyü Lazlar Mahallesi Köprüsü de onarılarak ulaşıma açıldı.

Kozcağız Futbol Sahası'nın da sentetik çiminin tamamen çamurla kaplandığı bölgedeki çalışmalar dronla görüntülendi.

Selden etkilenen tüm köylere elektrik verildi, su verilemeyen bazı köyler için de çalışmalar sürüyor.

Bartın kent merkezinde de selden en çok etkilenen Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlar evlerinin zemin katı ve bahçelerini temizliyor.

Bartın'da selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor

Bartın'da selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor

Bartın'da selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor

Bartın'da selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor

Bartın'da selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor

Bartın'da selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor

Bartın'da selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor

Bartın'da selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor

Bartın'da selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor

Bartın'da selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor

Bartın'da selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor

Bartın'da selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sel Bartın futbol sahasi

Bartın Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:14
Sabah
05:15
Öğle
13:00
İkindi
17:01
Akşam
20:35
Yatsı
22:27
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Küvette tamamen çıplak poz verdi! Manzaranın karşısına geçti

Küvette tamamen çıplak poz verdi! Manzaranın karşısına geçti

Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Cinsel ilişkiye girerken pencereyi açık unuttular

Cinsel ilişkiye girerken pencereyi açık unuttular

Erotik partilerde çalışıyordu! Darağacından kafesli yataklara...

Erotik partilerde çalışıyordu! Darağacından kafesli yataklara...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.