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Bartın'da selden zarar gören okulları jandarma temizliyor

07.07.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da selden zarar gören okulları jandarma temizliyor

Bartın'da sağanağın ardından meydana gelen selden etkilenen bazı alanlarda temizlik çalışmaları sürüyor.

Kent merkezi ile selden en çok etkilenen Kozcağız beldesinde balçık altındaki sokak ve dükkanlarda temizlik biterken, iş yerleri de faaliyetlerine başladı.

İskele Caddesi ve Kemerköprü mevkisinde AFAD, UMKE, jandarma, emniyet, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar da tamamlandı.

Bartın Irmağı'nın taşması sonucu zarar gören Kemerköprü Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler İlkokulu ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul Ortaokulunda ise temizlik çalışmaları devam ediyor.

AFAD koordinasyonundaki çalışmalar, İl Jandarma Komutanlığı, itfaiye ve belediye ekipleri, çevre illerden gelen iş makineleri ve vidanjörle yürütülüyor.

Sel sularıyla çamurlanan masa, sandalye ve koltuk gibi eşyaları dışarı çıkaran askerler, sınıf ve konferans salonlarını tazyikli suyla temizliyor.

Bartın'da selden zarar gören okulları jandarma temizliyor

Bartın'da selden zarar gören okulları jandarma temizliyor

Bartın'da selden zarar gören okulları jandarma temizliyor

Bartın'da selden zarar gören okulları jandarma temizliyor

Bartın'da selden zarar gören okulları jandarma temizliyor

Bartın'da selden zarar gören okulları jandarma temizliyor

Bartın'da selden zarar gören okullar temizleniyor

Bartın'da selden zarar gören okullar temizleniyor

Bartın'da selden zarar gören okullar temizleniyor

Bartın'da selden zarar gören okullar temizleniyor

Bartın'da selden zarar gören okullar temizleniyor

Bartın'da selden zarar gören okullar temizleniyor

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Anahtar Kelimeler:
sel Asker jandarma

Bartın Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

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Sabah
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Öğle
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