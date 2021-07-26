Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun yaşı şaşkına çevirdi!

Baş Belası dizisi ile ekranlarda olan Helvacıoğlu ekranlardaki başarısı kadar sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor.
Erken yaşta ekran macerasına başlayan İrem Helvacıoğlu, genç yaşıyla dikkat çekiyor.
İşte başta genç oyuncu İrem Helvacıoğlu ve diğer ünlülerin yaşları...
İşte ünlülerin yaşları
İrem Helvacıoğlu 2 Şubat 1990 doğumlu
1974 doğumlu olduğunu dile getiren Serengil’in gerçek yaşı ortaya çıktı.
8 Nisan 1971 yılında yayımlanan gazetede sanatçının doğum anında babası Öztürk Serengil’le birlikte çekilen karesi, gerçeği ortaya çıkardı.
Her fırsatta 44 yaşında olduğunu dile getiren Serengil'in gerçek yaşının 47 olduğu gazete kupürüyle belgelendi.
Demet Evgar 18 Mayıs 1980 doğumlu
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