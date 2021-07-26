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  4. Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun yaşı şaşkına çevirdi!

Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun yaşı şaşkına çevirdi!

26.07.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu yine atv'de yayınlanan Baş Belası dizisi ile seyircinin karşısına çıktı. Dizide İpek karakterini canlandıran genç oyuncunun özel hayatı hayranları tarafından merak edilirken Helvacıoğlu'nun yaşını duyanlar inanmakta zorlandı.

Baş Belası dizisi ile ekranlarda olan Helvacıoğlu ekranlardaki başarısı kadar sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor.

Erken yaşta ekran macerasına başlayan İrem Helvacıoğlu, genç yaşıyla dikkat çekiyor.

İşte başta genç oyuncu İrem Helvacıoğlu ve diğer ünlülerin yaşları...

İşte ünlülerin yaşları

İrem Helvacıoğlu 2 Şubat 1990 doğumlu

İrem Helvacıoğlu 2 Şubat 1990 doğumlu

1974 doğumlu olduğunu dile getiren Serengil’in gerçek yaşı ortaya çıktı.

1974 doğumlu olduğunu dile getiren Serengil’in gerçek yaşı ortaya çıktı.

8 Nisan 1971 yılında yayımlanan gazetede sanatçının doğum anında babası Öztürk Serengil’le birlikte çekilen karesi, gerçeği ortaya çıkardı.

8 Nisan 1971 yılında yayımlanan gazetede sanatçının doğum anında babası Öztürk Serengil’le birlikte çekilen karesi, gerçeği ortaya çıkardı.

Her fırsatta 44 yaşında olduğunu dile getiren Serengil'in gerçek yaşının 47 olduğu gazete kupürüyle belgelendi.

Her fırsatta 44 yaşında olduğunu dile getiren Serengil'in gerçek yaşının 47 olduğu gazete kupürüyle belgelendi.

Demet Evgar 18 Mayıs 1980 doğumlu

Demet Evgar 18 Mayıs 1980 doğumlu
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Anahtar Kelimeler:
İrem Helvacıoğlu Baş Belası dizisi
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