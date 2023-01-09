Başakşehir - Adana Demirspor maçı karıştı! Hakemin son düdüğünün ardından sahada kavga çıktı! ''Şampiyon belirlenmiş''

"ŞAMPİYON BELİRLENMİŞ!"

Murat Sancak: "Bütün kulüplere söylüyorum. Şampiyon belirlenmiş, 2. ve 3. de belirlenmiş, belki ligden düşenler de... Hedeflerimiz doğrultusunda her adım attığımız zaman engellerle karşılaşıyoruz. Adana Demirspor kamuoyunun severek izlediği bir takım. Ancak her maçta engelleniyoruz."