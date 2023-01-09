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Başakşehir - Adana Demirspor maçı karıştı! Hakemin son düdüğünün ardından sahada kavga çıktı! ''Şampiyon belirlenmiş''

09.01.2023 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Adana Demirspor’u konuk etti. Müsabaka turuncu-lacivertlilerin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. Başakşehir'in 2-1 kazandığı maç sonrası ortalık bir anda karıştı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın sözleri gündeme damga vurdu.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Adana Demirspor’u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlik ile sonuçlandı. İkinci yarıda açılan takımlar 45 dakikada 3 gol attı. Maçı 2-1 kazanan Başakşehir 3 puanı cebine koydu. Mücadelenin son düdüğünün ardından saha karıştı.

ORTALIK SAVAŞ ALANI

MURAT SANCAK TRİBÜNDE ÇILDIRDI

MURAT SANCAK TRİBÜNDE ÇILDIRDI

Başakşehir-Adana Demirspor karşılaşmasında hakem kararlarından memnun olmayan Murat Sancak, çok sinirlendi.

MAÇ SONUNDA OLAYLAR!

MAÇ SONUNDA OLAYLAR!

Murat Sancak, "77 numara galiba, bizim Gökhan Töre'ye küfür etmiş herhalde. Biz de ortalığı yumuşatmak istedik. Şuna bakmak lazım, Beşiktaş maçında bir önceki sene Adana'daki maçı katleden Şansalan ve ekibi İstanbul'daki maça verildi." dedi.

"SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇINDA GOL GÖLGEDE BIRAKILDI"

"SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇINDA GOL GÖLGEDE BIRAKILDI"

"Sivasspor - Galatasaray maçında verilen gol gölgede bırakıldı. Gözümüze soka soka merkez hakem komitesi, bir önceki yılın problem yaşadığımız hakemini Beşiktaş - Adana Demirspor maçına veriyor."

"ŞAMPİYON BELİRLENMİŞ!"

"ŞAMPİYON BELİRLENMİŞ!"

Murat Sancak: "Bütün kulüplere söylüyorum. Şampiyon belirlenmiş, 2. ve 3. de belirlenmiş, belki ligden düşenler de... Hedeflerimiz doğrultusunda her adım attığımız zaman engellerle karşılaşıyoruz. Adana Demirspor kamuoyunun severek izlediği bir takım. Ancak her maçta engelleniyoruz."

"ARDA KARDEŞLER MAÇI KATLETTİ"

"ARDA KARDEŞLER MAÇI KATLETTİ"

"Arda Kardeşler bugün bu maçı katletti. İlk yarıda bizim penaltı pozisyonumuz var. Bizim başımıza bunların geleceğini biliyorduk. Federasyonu arayıp bu maçla ilgili endişelerimizi dile getirmiştik."

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