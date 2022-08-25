Başakşehir Antwerp'i 3-1 mağlup etti! Emre Belözoğlu Avrupa'da 'devam' dedi

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, play-off turu rövanş karşılaşmasında Belçika ekibi Antwerp ile karşı karşıya geldi. 1-1'in rövanşında deplasmanda karşılaştığı rakibini 3-1 mağlup eden Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalmaya hak kazandı.

Başakşehir'in golleri Berkay Özcan (8'), Okaka (58') ve Aleksic (83') ayağından gelirken, ev sahibi ekibin tek golünü penaltı vuruşundan eski Fenerbahçeli Frey kaydetti.

BELÖZOĞLU DEĞİŞİKLİK YAPMADI!

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Antwerp'e konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmadaki ilk 11'ini sahaya sürdü.

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Münir ve Okaka ilk 11'iyle çıktı.

Turuncu-lacivertli takımda Muhammed Şengezer, Alexandru Epureanu, Danijel Aleksic, Mesut Özil, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Lucas Lima ve Junior Caiçara yedekler arasında yer aldı.

SON DAKİKALARDA ORTALIK KARIŞTI!

Karşılaşmanın son bölümüne girilirken sinirler gerildi. Ev sahibi ekibin yaptığı sert müdahale sonrası Başakşehir yedek kulübesi büyük tepki gösterirken, oyuncular bir anda birbirine fiziki temasta bulundu. Emre Belözoğlu ve hakemler oyuncuları sakinleştirdi ve oyun kaldığı yerden devam etti.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU!

Medipol Başakşehir'in Belçika ekibi Antwerp ile karşı karşıya geldiği Bosuil Stadı tamamen doldu. Mücadeleyi yaklaşık 16 bin futbolsever izledi. İnşaat çalışmaları devam ettiği için stadın bir tribününe güvenlik gerekçesiyle taraftarlar alınmadı ve boş bırakıldı. Karşılaşmada yaklaşık 800 Türk taraftar da kendilerine ayrılan bölümden turuncu-lacivertli takımı destekledi.

Turuncu-lacivertli formaların yanı sıra diğer Türk takımlarının formalarını da giyen taraftarlar, ellerindeki Türk bayrakları ve tezahüratlarıyla Medipol Başakşehir'e destek verdi.