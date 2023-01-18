Başakşehir kazandı Pirlo çıldırdı! Sahayı terk etti, oyuncular kapıları tekmeledi... Emre Belözoğlu ile büyük gerginlik

PENALTI TEKRARLANDI!

Penaltı vuruşlarında 5. atışı Karagümrük kalecisi Viviano kurtarırken, VAR odasından gelen uyarı sonrası hakem Mert Güzenge penaltının tekrarlanmasını istedi. Fatih Karagümrük cephesi ise bu karara büyük tepki gösterdi.