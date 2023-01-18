Başakşehir kazandı Pirlo çıldırdı! Sahayı terk etti, oyuncular kapıları tekmeledi... Emre Belözoğlu ile büyük gerginlik

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 uzatma dakikaları ise 2-2 eşitlikle sonuçlanan mücadelede penaltı vuruşlarında turlayan taraf 5-3'lük skorla Başakşehir olurken, son penaltı vuruşu öncesi ortalık karıştı.
Penaltı vuruşlarında 5. atışı Karagümrük kalecisi Viviano kurtarırken, VAR odasından gelen uyarı sonrası hakem Mert Güzenge penaltının tekrarlanmasını istedi. Fatih Karagümrük cephesi ise bu karara büyük tepki gösterdi.
İki takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu ile Andre Pirlo arasında gerginlik yaşanırken. İtalyan teknik adam Andrea Pirlo, Caiçara'nın son penaltısını seyretmeden soyunma odasına gitti.
Karagümrük'ün golcü oyuncusu Mbaye Diagne ise takım arkadaşlarına "Penaltıyı bırakın, içeri girelim" dedi. Futbolcular maç sonunda kapıları tekmeledi.
Bu sonucun ardından Başakşehir, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Fatih Karagümrük, kupaya veda etti.