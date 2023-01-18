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Başakşehir kazandı Pirlo çıldırdı! Sahayı terk etti, oyuncular kapıları tekmeledi... Emre Belözoğlu ile büyük gerginlik

18.01.2023 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu mücadeleleri ile devam ediyor. Son 16 turu karşılaşmasında Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Penaltı vuruşları sonrası rakibini 5-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran taraf Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir olurken, kullanılan son penaltının tekrar edilmesi sonucu ortalık bir anda karıştı. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 uzatma dakikaları ise 2-2 eşitlikle sonuçlanan mücadelede penaltı vuruşlarında turlayan taraf 5-3'lük skorla Başakşehir olurken, son penaltı vuruşu öncesi ortalık karıştı.

PENALTI TEKRARLANDI! 

PENALTI TEKRARLANDI! 

Penaltı vuruşlarında 5. atışı Karagümrük kalecisi Viviano kurtarırken, VAR odasından gelen uyarı sonrası hakem Mert Güzenge penaltının tekrarlanmasını istedi. Fatih Karagümrük cephesi ise bu karara büyük tepki gösterdi.

PIRLO SAHAYI TERK ETTİ! 

PIRLO SAHAYI TERK ETTİ! 

İki takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu ile Andre Pirlo arasında gerginlik yaşanırken. İtalyan teknik adam Andrea Pirlo, Caiçara'nın son penaltısını seyretmeden soyunma odasına gitti.

KAPILAR TEKMELENDİ

KAPILAR TEKMELENDİ

Karagümrük'ün golcü oyuncusu Mbaye Diagne ise takım arkadaşlarına "Penaltıyı bırakın, içeri girelim" dedi. Futbolcular maç sonunda kapıları tekmeledi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Fatih Karagümrük, kupaya veda etti.

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