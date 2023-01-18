SON DAKİKA: 120 dakika galibi belirlemeye yetmedi! Ziraat Türkiye Kupası'nda olaylı maçta Başakşehir Karagümrük'ü penaltı vuruşları sonucu mağlup etti!

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu mücadeleleri ile devam ediyor. Son 16 turu karşılaşmasında Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin sonucunu penaltı vuruşları belirlerken, turlayan taraf Başakşehir oldu.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle, uzatma dakikaları ise 2-2 sonuçlanan mücadelede, goller Diagne, Levent Mercan'dan (k.k), Kerem Frei ve Deniz Türüç'ten geldi.

Eşitlik bozulmayınca penaltı vuruşlarına geçilirken, Başakşehir penaltı vuruşlarında rakibini 5-3 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Alınan bu sonuçla Başakşehir Türkiye Kupası'nda yoluna çeyrek finalde devam etmeye hak kazanırken, Karagümrük Türkiye Kupası'na veda eden taraf oldu.

125 GÜN ARADAN SONRA SAHADA

34 yaşındaki futbolcu Mesut Özil yaşadığı uzun sakatlığın ardından Karagümrük maçıyla futbola geri döndü. Mesut, son olarak 15 Eylül tarihinde oynanan UEFA Konferans Ligi maçında Fiorentina karşısında sahada olmuştu. Yıldız 10 numara, 3 Ekim tarihinde ise sırtında ağrılar olduğu için ameliyat geçirmişti. Tecrübeli oyuncu Karagümrük karşısında 61 dakika sahada kaldı.

EMRE VE PIRLO GERGİN ANLAR YAŞADI

Kullanılan son penaltı vuruşunda Karagümrük kalecisi Viviano penaltıyı kurtardı. Kurtarış sonrası vuruş ihlal nedeniyle tekrarlanırken, bu sırada Emre Belözoğlu ve Pirlo arasında tartışma çıktı. Karagümrük'ün golcüsü Diagne takım arkadaşlarına, "Yürüyün gidelim! Bırakın!" şeklinde seslendi.



