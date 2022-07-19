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Başakşehir'de göletten ördek çaldıkları iddiasıyla gündeme gelen kadınlardan açıklama:

19.07.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iraklı Zeynep El Zuheyri: - "Ördekleri kardeşimle birlikte yaklaşık 3 ay önce Eminönü'nden yavru haldeyken aldık. Büyüyünce çok ses çıkarmaya başladı. Biz de ördekleri, daha önce gezmeye gittiğimiz Başakşehir'deki parkın göletine bırakabileceğimizi düşündük" - "Parktaki görevli bize 'Evde büyüyen, daha önce suya girmemiş ördekleri gölete bırakırsanız ölürler' dedi. Biz de ördekleri tekrar yanımızdaki taşıma çantalarına koyduk. O sırada çevredekiler fotoğrafımızı çekmeye başladı"

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'deki bir parkın göletinde ördek çaldıkları iddiasıyla sosyal medyada gündeme gelen Iraklı kardeşler, söz konusu ördekleri 3 ay önce evde beslemek için aldıklarını söyledi.

​​​​​​​Başakşehir'deki bir parkta bulunan gölette yüzen iki ördeği alarak çantasına koydukları anlara ait görüntüleri "göletten ördek çaldıkları" şeklinde yansıtılarak sosyal medyadan paylaşılan kadınların kimliklerinin tespiti için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme sonrasında söz konusu kişilerin Irak vatandaşı Zeynep El Zuheyri ve kardeşi Fatma El Zuheyri oldukları, söz konusu ördeklerin de bu kadınlara ait olduğu tespit edildi.

Fatih'teki evinde gazetecilere açıklama yapan Zeynep El Zuheyri, ördekleri kardeşiyle birlikte yaklaşık 3 ay önce Eminönü'nden yavru halde aldıklarını ve evlerinde büyüttüklerini söyledi.

Ördeklerin büyüyünce çok ses çıkarmaya başladığını aktaran El Zuheyri, "Komşular sesten rahatsız olduklarını söylediler. Biz de ördekleri, daha önce gezmeye gittiğimiz Başakşehir'deki parkın göletine bırakabileceğimizi düşündük" dedi.

El Zuheyri, parktaki görevlilerin kendilerine, "Evde büyüyen, daha önce suya girmemiş ördekleri gölete bırakırsanız ölürler" dediğini aktararak, "Görevlilerin uyarısından sonra ördekleri tekrar yanımızdaki taşıma çantalarına koyduk. O sırada çevredekiler fotoğrafımızı çekmeye başladı. Onlara ördeklerin bize ait olduğunu, fotoğrafımızı çekmemelerini söyledik ama bizi dinlemediler. Daha sonra da polis geldi ve konuyla ilgili ifademizi aldı." diye konuştu.

Zeynep El Zuheyri, tekrar eve götürdükleri ördekleri bundan sonrası için uygun bir hayvan barınağına bırakmayı düşündüklerini ifade etti.

Başakşehir'de göletten ördek çaldıkları iddiasıyla gündeme gelen kadınlardan açıklama:

- Iraklı Zeynep El Zuheyri: - "Ördekleri kardeşimle birlikte yaklaşık 3 ay önce Eminönü'nden yavru haldeyken aldık. Büyüyünce çok ses çıkarmaya başladı. Biz de ördekleri, daha önce gezmeye gittiğimiz Başakşehir'deki parkın göletine bırakabileceğimizi düşü

Başakşehir'de göletten ördek çaldıkları iddiasıyla gündeme gelen kadınlardan açıklama

Başakşehir'de göletten ördek çaldıkları iddiasıyla gündeme gelen kadınlardan açıklama

Başakşehir'de göletten ördek çaldıkları iddiasıyla gündeme gelen kadınlardan açıklama

Başakşehir'de göletten ördek çaldıkları iddiasıyla gündeme gelen kadınlardan açıklama

Başakşehir'de göletten ördek çaldıkları iddiasıyla gündeme gelen kadınlardan açıklama

Başakşehir'de göletten ördek çaldıkları iddiasıyla gündeme gelen kadınlardan açıklama

Başakşehir'de göletten ördek çaldıkları iddiasıyla gündeme gelen kadınlardan açıklama

Başakşehir'de göletten ördek çaldıkları iddiasıyla gündeme gelen kadınlardan açıklama

Başakşehir'de göletten ördek çaldıkları iddiasıyla gündeme gelen kadınlardan açıklama

Başakşehir'de göletten ördek çaldıkları iddiasıyla gündeme gelen kadınlardan açıklama

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