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Başı belada! Cristiano Ronaldo'ya men...

24.09.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Portekizli yıldızın başı, otizmli bir çocuğun telefonunu yere fırlatması nedeniyle dertte... Nisan ayında, United'ın Everton'a 1-0 yenilmesini takiben Old Trafford'daki tünelden aşağı inerken Ronaldo'nun otizmli bir çocuğun telefonunu fırlatmasının yankıları sürüyor. 37 yaşındaki yıldız isim için men kararı gelebilir. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester United futbolcusu Ronaldo'nun geçtiğimiz sezon yaptığı hareket için İngiltere Futbol Federasyonundan karar geldi. Portekizli süper yıldız Nisan ayında oynanan Everton maçında Old Trafford'daki tünele giderken otizmli bir taraftarın elindeki telefona vurarak yere düşürmüştü.

UYARI METNİ YAYINLANDI

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Olay sonrasında sosyal medyada tepkiler yükselirken, Merseyside polisi de uyarı metni yayınlamıştı. Merseyside polisinden yapılan açıklamada; "9 Nisan Cumartesi günü Everton ile Manchester United maçıyla alakalı iddia bize ulaştı. 37 yaşındaki bir adam saldırı iddiasıyla sorguya çekildi. Konu koşullu uyarı olarak ele alındı ve an itibariyle konu kapandı." denilmişti.

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MEN KARARI VERİLEBİLİR!

NTV Spor'un haberine göre; FA aldığı kararda, Ronaldo'nun suçlu olduğuna karar verdi. Federasyon Portekizli yıldıza uyarı verebileceği gibi, belli sayıda maçtan men kararı da verebilir.

CRISTIANO RONALDO FOTOĞRAFLARI (HD)

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