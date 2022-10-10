"Başka Bir Yer" isimli video mapping sergisi Ankaralılarla buluştu

Genç yetenek Bestami Gerekli'nin NASA'dan alınan görüntü ve sesleri kullandığı "Başka Bir Yer" isimli Ay Projesi konsepti, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Ankaralılarla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği festival kapsamında, Melike Hatun Camisi ile Vakıf Eserleri Müzesi arasındaki alanda sergilenen "video mapping" çalışmasında, özel olarak hazırlanan perdeye projeksiyonla yansıtılan ve kendi etrafında dönen dolunay evresindeki Ay görüntüsüne NASA'nın uzayda kaydettiği sesler eşlik ediyor.

Büyük ilgi gören Ay görselini önce şaşkınlıkla izleyenler daha sonra önünde çektirdikleri hatıra fotoğrafları ile bu anı ölümsüzleştiriyor.

- 23 Ekim'e kadar saat 19.00'dan sabah 05.00'e kadar ziyarete açık

Sanatçı Bestami Gerekli, "Başka Bir Yer" isimli projenin 2019'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün düzenlediği "Genç Güncel Sanat Proje Yarışması"nda başarı ödülü aldığını belirterek, projenin ilk kez sergilendiği Cermodern'de yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Projenin, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün desteğiyle Temmuz 2021'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Türk Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında yurt dışında sergilenme fırsatı yakaladığını anlatan Gerekli, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un da sergiyi ziyaret ederek projeye destek verdiğini kaydetti.

Ay'ın büyüleyici ve romantik görüntüsü karşısında insanların bu görseli dakikalarca seyrederek farklı duygu ve düşüncelere daldığını anlatan Gerekli, ilgiden duyduğu mutluluğunu dile getirdi.

"Başka Bir Yer" isimli video mapping projesi, 23 Ekim'e kadar her gün saat 19.00'dan sabah 05.00'e kadar izleyicilerin ziyaretine açık olacak.