YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentte bir ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu

Başkentte bir ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu

09.08.2022 03:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte bir ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 2 katlı ahşap dükkanında çıkan ve yan binanın çatısına da sıçrayan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesi Güneşevler Mahallesi Reyhan Sokak'ta 2 katlı ahşap dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın dükkanın yan tarafında bulunan binanın çatısına da sıçradı.

Çevredeki iş yerlerinin sahipleri alevlerin dükkanlarındaki malzemelere ulaşmaması için büyük uğraş verdi.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Başkentte bir ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu

Başkentte bir ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu

Başkentte bir ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu

Başkentte bir ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu

Başkentte bir ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu

Başkentte bir ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu

Başkentte bir ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu

Başkentte bir ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu

Başkentte bir ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu

Başkentte bir ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu

Başkentte bir ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu

Başkentte bir ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
04:10
Sabah
05:47
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
20:01
Yatsı
21:32
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Üstsüz dansı pahalıya patladı! İç çamaşırına bahşiş...

Üstsüz dansı pahalıya patladı! İç çamaşırına bahşiş...

12 yaşındaki çocuğu 10 saat boyunca yatağa bağladılar

12 yaşındaki çocuğu 10 saat boyunca yatağa bağladılar

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.