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Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu

10.07.2022 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağanak nedeniyle bazı sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı

Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte akşam başlayan kuvvetli yağışın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu.

Etimesgut İlçesi İstasyon Caddesi'nde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yol kenarında yağışın durması için kontak kapattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, yolda kalan bir aracı iterek sudan çıkarttı.

Su birikintisi olan yollarda ASKİ ve itfaiye ekipleri tahliye çalışması başlattı.

Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu

- Sağanak nedeniyle bazı sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı

Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu

Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu

Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu

Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu

Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu

Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu

Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu

Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu

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Anahtar Kelimeler:
baskent cadde sağanak

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