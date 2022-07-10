Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu

Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı.
Kentte akşam başlayan kuvvetli yağışın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu.
Etimesgut İlçesi İstasyon Caddesi'nde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yol kenarında yağışın durması için kontak kapattı.
İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, yolda kalan bir aracı iterek sudan çıkarttı.
Su birikintisi olan yollarda ASKİ ve itfaiye ekipleri tahliye çalışması başlattı.
- Sağanak nedeniyle bazı sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı
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