Başkentte pastanede çıkan yangında bir kişi yaralandı

Çankaya ilçesindeki pastanenin mutfağında çıkan yangında bir personel yaralandı, dumandan etkilenenlere ambulanslarda müdahale edildi.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki pastanenin mutfağında alev alan fritöz yangına neden oldu.
Alevlerin bacayı tutuşturması üzerine yangın, pastane içerisinde bulunan çalışma ofisine sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin çatıdan müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, pastanede maddi hasar meydana geldi.
Hafif yaralanan bir personel hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenenlerin tedavisi olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
- Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale edildi
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