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Başkentte pastanede çıkan yangında bir kişi yaralandı

13.08.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale edildi

Çankaya ilçesindeki pastanenin mutfağında çıkan yangında bir personel yaralandı, dumandan etkilenenlere ambulanslarda müdahale edildi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki pastanenin mutfağında alev alan fritöz yangına neden oldu.

Alevlerin bacayı tutuşturması üzerine yangın, pastane içerisinde bulunan çalışma ofisine sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin çatıdan müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, pastanede maddi hasar meydana geldi.

Hafif yaralanan bir personel hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenenlerin tedavisi olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Başkentte pastanede çıkan yangında bir kişi yaralandı

- Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale edildi

Başkentte pastanede çıkan yangında bir kişi yaralandı

Başkentte pastanede çıkan yangında bir kişi yaralandı

Başkentte pastanede çıkan yangında bir kişi yaralandı

Başkentte pastanede çıkan yangında bir kişi yaralandı

Başkentte pastanede çıkan yangında bir kişi yaralandı

Başkentte pastanede çıkan yangında bir kişi yaralandı

Başkentte pastanede çıkan yangında bir kişi yaralandı

Başkentte pastanede çıkan yangında bir kişi yaralandı

Başkentte pastanede çıkan yangında bir kişi yaralandı

Başkentte pastanede çıkan yangında bir kişi yaralandı

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