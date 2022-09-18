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Başkentte Şanlıurfa Tanıtım Günleri düzenlendi

18.09.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Şanlıurfa'nın geleneksel el sanatları, yemekleri, halk oyunları, yöresel ürünleri tanıtıldı

Ankara'da düzenlenen, Şanlıurfa'nın geleneksel el sanatları, yemekleri, halk oyunları, yöresel ürünlerinin yer aldığı tanıtım günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Şanlıurfa Tanıtım Günleri'nde halk oyunları gösterisi, Şanlıurfa konulu bilgi yarışması, sıra gecesi gibi birçok etkinlik yapıldı.

Ziyaretçilerin yöresel yemekleri tatma fırsatı bulduğu tanıtım günlerinde, Şanlıurfa esnafı yaptığı el sanatlarını sergiledi.

Şanlıurfalı isot ve salça üreticisi Faruk Mısırlı, başkentlilerin tanıtım günlerine gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, "Bugün, tanıtım günlerinin son günü olduğu için çok üzgünüz. Ankara'ya 4 günde alıştık, Ankara insanı bizi çok sıcak karşıladı. Önümüzdeki yıllardaki etkinliklerde de tekrar Ankara'ya gelmek istiyoruz." dedi.

Etkinliğe gelen ziyaretçilerden Aysel Kaya, farklı bölgelerin tanıtım günlerini gezmekten keyif aldığını söyleyerek, Şanlıurfa'nın baharat ve baklavalarından almak istediklerini belirtti.

Tanıtım günleri bu akşam Arif Çelik ve Zekeriya Ünlü'nün vereceği konserlerin ardından kapanış programıyla sona erecek.

Başkentte Şanlıurfa Tanıtım Günleri düzenlendi

- Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Şanlıurfa'nın geleneksel el sanatları, yemekleri, halk oyunları, yöresel ürünleri tanıtıldı

Başkentte Şanlıurfa Tanıtım Günleri düzenlendi

Başkentte Şanlıurfa Tanıtım Günleri düzenlendi

Başkentte Şanlıurfa Tanıtım Günleri düzenlendi

Başkentte Şanlıurfa Tanıtım Günleri düzenlendi

Başkentte Şanlıurfa Tanıtım Günleri düzenlendi

Başkentte Şanlıurfa Tanıtım Günleri düzenlendi

Başkentte Şanlıurfa Tanıtım Günleri düzenlendi

Başkentte Şanlıurfa Tanıtım Günleri düzenlendi

Başkentte Şanlıurfa Tanıtım Günleri düzenlendi

Başkentte Şanlıurfa Tanıtım Günleri düzenlendi

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Şanlıurfa İsot yöresel ürünler başkent millet bahçesi

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