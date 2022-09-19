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Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

19.09.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ İl Özel İdare: 51 - Tarsus Belediyespor: 54 - Tarsus Belediyespor şampiyon oldu

Salon: Eskişehir Teknik Üniversitesi

Hakemler: Ömer Sarı, Derya Çelik, Mustafa Çeltiker

Elazığ İl Özel İdare: Şenay Şale Sarısoy 2, Ecem Kazar 6, Niray Sena Aral 7, Yaren Gündüz 8, İlknur Yıldızhan Çetin 18, Fatma Ata 5, Fluker 5, Hilal Bayraktar, Hilal Ertaş, Sevda Esenler Tunçluer

Tarsus Belediyespor: Ebru Torun, Nihal Güngör Yıldırım 8, Yağmur Bul 12, Hande Kuzu 12, Goodlett 22, Dilara Tongar, Melis Sağdıç

1. Periyot: 15-18

Devre: 27-26

3. Periyot: 35-40

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele ettiği Kadınlar Federasyon Kupası finalinde Elazığ İl Özel İdare'yi 54-51 mağlup eden Tarsus Belediyespor, kupanın sahibi oldu.

Tarsus Belediyespor'un kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Lize Karaboğa Kaptan ve Gökhan Dinçer verdi.

Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

- Elazığ İl Özel İdare: 51 - Tarsus Belediyespor: 54 - Tarsus Belediyespor şampiyon oldu

Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

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