Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele ettiği Kadınlar Federasyon Kupası finalinde Elazığ İl Özel İdare'yi 54-51 mağlup eden Tarsus Belediyespor, kupanın sahibi oldu.

- Elazığ İl Özel İdare: 51 - Tarsus Belediyespor: 54 - Tarsus Belediyespor şampiyon oldu

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