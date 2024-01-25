Başrolünde olduğu filmin galasına katılmamıştı! Melisa Aslı Pamuk Paris pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi, vizyona girmek için gün sayıyor. İsmail Hacıoğlu ile Melisa Aslı Pamuk'un başrolünü paylaştığı filmin galası ise geçtiğimiz günlerde düzenlendi.





PARİS POZLARI OLAY OLDU

İsmail Hacıoğlu başta olmak üzere, filmde emeği geçen başarılı isimler Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel galaya katılım sağladı.

Melisa Aslı Pamuk ise başrolü olduğu filmin galasına katılmayan tek isim oldu. İsmail Hacıoğlu da bu duruma sitem eden bir açıklama yaptI.

Hacıoğlu, 'Yani Fransa'ya 'mülteci' olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı' ifadelerini kullandı.

Melisa Aslı Pamuk'un ise galaya katılmaması dikkat çekerken Paris'te moda defilelerine katılması olay olmuştu.