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  4. Başrolünde olduğu filmin galasına katılmamıştı! Melisa Aslı Pamuk Paris pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Başrolünde olduğu filmin galasına katılmamıştı! Melisa Aslı Pamuk Paris pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.01.2024 12:57 | Son Güncelleme:
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Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galası, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti. Melisa Aslı Pamuk başrolünde olduğu filmin galasına katılmamıştı. Ünlü oyuncunun galaya neden katılmadığına dair açıklama beklenirken Melisa Aslı Pamuk'tan yeni Paris pozları geldi.

Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi, vizyona girmek için gün sayıyor. İsmail Hacıoğlu ile Melisa Aslı Pamuk'un başrolünü paylaştığı filmin galası ise geçtiğimiz günlerde düzenlendi.

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PARİS POZLARI OLAY OLDU

İsmail Hacıoğlu başta olmak üzere, filmde emeği geçen başarılı isimler Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel galaya katılım sağladı.
Melisa Aslı Pamuk ise başrolü olduğu filmin galasına katılmayan tek isim oldu. İsmail Hacıoğlu da bu duruma sitem eden bir açıklama yaptI.
Hacıoğlu, 'Yani Fransa'ya 'mülteci' olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı' ifadelerini kullandı.
Melisa Aslı Pamuk'un ise galaya katılmaması dikkat çekerken Paris'te moda defilelerine katılması olay olmuştu.
Birkaç farklı defileden çektiği anları sosyal medyada paylaşan Pamuk, galaya neden katılmadığına dair henüz bir açıklama yapmazken yeni Paris pozlarını paylaştı.
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Anahtar Kelimeler:
Cem Karaca İsmail Hacıoğlu Melisa Aslı Pamuk Oyuncu
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