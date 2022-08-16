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Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

16.08.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Irak uyruklu Khlıd Obaıd Majee idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Yemişli köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve yanında bulunan Farhad Muhammed yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​

Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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trafik kazası Batman

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