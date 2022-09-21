Batshuayi'den flaş itiraflar! "Kandırıldım"

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve sonrasında kulübü Chelsea'ye geri dönen Michy Batshuayi, transferde son güne girilirken, 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Sarı-Lacivertli ekipte Dinamo Kiev karşısında çıktığı ilk mücadele attığı golle Fenerbahçe kariyerine golle başlayan Belçikalı oyuncu, Hollanda basınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KENDİSİYLE ÇELİŞİYORDU"

28 yaşındaki Belçikalı forvet, verdiği röportajda eski hocası Conte ve Chelsea hakkında oldukça ses getirecek açıklamalarda bulundu. Hollanda'dan Sport/Voetbal dergisine konuşan Batshuayi, "Conte sürekli kendisiyle çelişiyordu." ifadelerini kullandı.

"KANDIRILDIM..."

"Conte, beni aradı ve projesini anlattı." diyen Batshuayi, "Diego Costa'nın yanında iki kişilik ön cephede oynamamı istedi. Buna inandım mı? Tabii ki, çünkü Conte tüm kariyeri boyunca iki forvetle oynadı. Benim yanımda olan Chelsea hariç. Anlamıyorum. Gerçek şu ki, çok sık kandırıldım."

Michy Batshuayi 2016-2018 sezonlarında Antonio Conte ile birlikte çalışmıştı.