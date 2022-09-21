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Batshuayi'den flaş itiraflar! "Kandırıldım"

21.09.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe'nin transferin son gününe girilirken kadroya katılan eski Beşiktaşlı golcü Michy Batshuayi, Hollanda basınına verdiği bir röportajda oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle eski takımı Chelsea ve hocası Conte için flaş açıklamalarda bulunan Belçikalı yıldız, "Kandırıldım" dedi. İşte detaylar...

Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de daha önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve sonrasında kulübü Chelsea'ye geri dönen Michy Batshuayi, transferde son güne girilirken, 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Sarı-Lacivertli ekipte Dinamo Kiev karşısında çıktığı ilk mücadele attığı golle Fenerbahçe kariyerine golle başlayan Belçikalı oyuncu, Hollanda basınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KENDİSİYLE ÇELİŞİYORDU"

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28 yaşındaki Belçikalı forvet, verdiği röportajda eski hocası Conte ve Chelsea hakkında oldukça ses getirecek açıklamalarda bulundu. Hollanda'dan Sport/Voetbal dergisine konuşan Batshuayi, "Conte sürekli kendisiyle çelişiyordu." ifadelerini kullandı.

"KANDIRILDIM..."

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"Conte, beni aradı ve projesini anlattı." diyen Batshuayi, "Diego Costa'nın yanında iki kişilik ön cephede oynamamı istedi. Buna inandım mı? Tabii ki, çünkü Conte tüm kariyeri boyunca iki forvetle oynadı. Benim yanımda olan Chelsea hariç. Anlamıyorum. Gerçek şu ki, çok sık kandırıldım."

Michy Batshuayi 2016-2018 sezonlarında Antonio Conte ile birlikte çalışmıştı.

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MICHY BATSHUAYI FOTOĞRAFLARI

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