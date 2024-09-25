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  4. Batuhan Karadeniz'in paylaşımları 'pes' dedirtti! Yasadışı bahis skandalına adı karışan eski futbolcu, Türkiye'ye geldiği gibi gözaltına alınacak ama Gürcistan'da gününü gün ediyor...

Batuhan Karadeniz'in paylaşımları 'pes' dedirtti! Yasadışı bahis skandalına adı karışan eski futbolcu, Türkiye'ye geldiği gibi gözaltına alınacak ama Gürcistan'da gününü gün ediyor...

25.09.2024 14:33
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Aktif futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından spor yorumculuğu yapan Batuhan Karadeniz'in tüm hesaplarına inceleme başlatılmıştı. Yasa dışı bahis skandalına adı karışan Batuhan Karadeniz'in Türkiye'ye girer girmez gözaltına alınacağı aktarılmıştı. Sosyal medya hesabından hiçbir şey olmamış gibi sevgilisiyle paylaşımlara devam eden Batuhan Karadeniz'in bu tutumu 'pes' dedirtti.

2022 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayarak yorumculuğa başlayan Batuhan Karadeniz'in adı yasa dışı bahis siteleriyle anılmaya başlanmıştı. Sosyal medya hesaplarından da aleni bir şekilde reklam yapan Batuhan Karadeniz hakkında inceleme kararı verilmişti.

TÜRKİYE'YE GİRER GİRMEZ GÖZALTINA ALINACAK

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Gürcistan'a giderek Türkiye dışına çıkan Batuhan Karadeniz'in ülkeye dönmesi halinde gözaltına alınacağı öğrenilmişti. Birlikte spor programlarını yaptığı kişilerin de hesaplarının incelendiği aktarılırken, yasadışı bahis reklamı yapan herkes ile ilgili genel bir soruşturma başlatıldığı yazılmıştı.

BATUHAN KARADENİZ PAYLAŞIMLARA DEVAM EDİYOR

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Hakkında çıkan iddiaları görmezden gelen Batuhan Karadeniz, Gürcistan'da sevgilisiyle eğlenmeye devam ediyor. Ülke dışında gününü gün eden Batuhan Karadeniz'in kız arkadaşıyla yaptığı paylaşımlar adeta 'pes' dedirtti.

KIZ ARKADAŞI DA FENOMEN

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İrem Çağlar isimli Instagram fenomeniyle birlikte olan Batuhan Karadeniz'in ve İrem Çağlar'ın paylaşımları, normal hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam ettiklerini gözler önüne seriyor.

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bahis Batuhan Karadeniz yasa dışı bahis cezası
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