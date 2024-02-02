Batuhan Karadeniz, Samsunspor'da forma giyen eski Galatasaraylı Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Okan Kocuk'u suçladı!

Galatasaray'ın Samsunspor'u mağlup ettiği maçın ardından Batuhan Karadeniz'den gündemi sarsacak ifadeler geldi.

"GALATASARAY 14 KİŞİYLE OYNADI"

Eski Galatasaraylı oyuncular; Taylan Antalyalı, Okan Kocuk ve Emre Kılınç'ın fazla tempo göstermediğini iddia eden Batuhan Karadeniz, "Tüm Samsunsporlu oyuncuları canı gönülden tebrik ediyorum. Vallahi helal olsun! 8 kişiyle 14 kişiye karşı mücadele etmek zordur. 14'e 8 oynadılar." açıklamasını yaptı. Batuhan Karadeniz'in bu ifadeleri sosyal medyada gündeme oturdu.

"İKİNCİ HATAYI YAPIYORSUN, KOLUNU UZATMIYORSUN"

Samsunspor'un kalecisi Okan Kocuk'un performansını eleştiren Batuhan Karadeniz, "Okan Kocuk; böyle bir hata yok. İlk hatayı yapıyorsun, çıkmıyorsun bir adım öne. İkinci hatayı yapıyorsun, kolunu uzatmıyorsun. Hiç beğenmedim." dedi.

