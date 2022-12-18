SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Batuhan Karadeniz, Süper Lig şampiyonu kulübe gidiyor! Sosyal medyada yaptığı canlı yayında duyurdu...

Batuhan Karadeniz, Süper Lig şampiyonu kulübe gidiyor! Sosyal medyada yaptığı canlı yayında duyurdu...

18.12.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok takımda forma giyen ancak kendisinden beklenen performansı bir türlü gösteremeyen Batuhan Karadeniz, son olarak Vanspor'da boy göstermişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve çeşitli platformlarda sık sık canlı yayın yapan Karadeniz, yeni takımıyla ilgili ipucunu da verdi. Batuhan Karadeniz, adresinin Bursaspor olacağına dair bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Son olarak TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Vanspor'da boy gösteren ve çıktığı 10 maçta 1 gol kaydeden Batuhan Karadeniz, sözleşmesini sürpriz bir şekilde feshederek boşa çıkmıştı. Süper Lig'de Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Sivasspor ve Elazığspor formalarını terletmiş olan Karadeniz'in yeni adresi futbolseverler tarafından merak ediliyordu.

BATUHAN'DAN TRANSFER SİNYALİ

SOSYAL MEDYADA AKTİF

SOSYAL MEDYADA AKTİF

Şu ana kadar 14 farklı kulüpte top koşturan ve alt liglerde oldukça başarılı bir profil çizen Batuhan Karadeniz, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

YENİ ADRESİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

YENİ ADRESİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Çeşitli platformlarda canlı yayınlar yapan 31 yaşındaki golcü oyuncu, yeni takımıyla ilgili ipucu verdi.

BURSASPOR SÖZLERİ

BURSASPOR SÖZLERİ

Karadeniz yine bir sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında Bursaspor ile ilgili açıklama yaptı.

"NASİBİMİZDE VARSA..."

"NASİBİMİZDE VARSA..."

Deneyimli futbolcu, "Bursalı kardeşlerim; size sesleniyorum. Bursa transferi açabilir. Nasibimizde varsa geleceğiz." ifadelerini kullanarak transferine dair mesaj verdi.

Ekonomik olarak zor günler geçiren ve TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 15 puanla 16. sırada yer alan Bursaspor, 2009-10 sezonunda Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor Bursaspor Batuhan Karadeniz beşiktaş spor spor toto trabzonspor, spor tot süper li spor to

En Çok Okunan Haberler

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Destici'den çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Destici'den çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu açıklaması!

'Pislik herif, ne gülüyorsun?'

'Pislik herif, ne gülüyorsun?'

Ünlü teknik direktör açıkladı! "G.Saray'dan onu isterim"

Ünlü teknik direktör açıkladı! "G.Saray'dan onu isterim"

Derbide taraftarlar sahaya girdi, yüzüne metal kovayla vurulan kalecinin yüzü kesildi!

Derbide taraftarlar sahaya girdi, yüzüne metal kovayla vurulan kalecinin yüzü kesildi!

F.Bahçe'nin eski yıldızı imza için İstanbul'da! G.Saray...

F.Bahçe'nin eski yıldızı imza için İstanbul'da! G.Saray...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.