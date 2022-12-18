Batuhan Karadeniz, Süper Lig şampiyonu kulübe gidiyor! Sosyal medyada yaptığı canlı yayında duyurdu...

Son olarak TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Vanspor'da boy gösteren ve çıktığı 10 maçta 1 gol kaydeden Batuhan Karadeniz, sözleşmesini sürpriz bir şekilde feshederek boşa çıkmıştı. Süper Lig'de Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Sivasspor ve Elazığspor formalarını terletmiş olan Karadeniz'in yeni adresi futbolseverler tarafından merak ediliyordu.
Şu ana kadar 14 farklı kulüpte top koşturan ve alt liglerde oldukça başarılı bir profil çizen Batuhan Karadeniz, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
Çeşitli platformlarda canlı yayınlar yapan 31 yaşındaki golcü oyuncu, yeni takımıyla ilgili ipucu verdi.
Karadeniz yine bir sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında Bursaspor ile ilgili açıklama yaptı.
Deneyimli futbolcu, "Bursalı kardeşlerim; size sesleniyorum. Bursa transferi açabilir. Nasibimizde varsa geleceğiz." ifadelerini kullanarak transferine dair mesaj verdi.
Ekonomik olarak zor günler geçiren ve TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 15 puanla 16. sırada yer alan Bursaspor, 2009-10 sezonunda Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamıştı.