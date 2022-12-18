Batuhan Karadeniz, Süper Lig şampiyonu kulübe gidiyor! Sosyal medyada yaptığı canlı yayında duyurdu...

Son olarak TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Vanspor'da boy gösteren ve çıktığı 10 maçta 1 gol kaydeden Batuhan Karadeniz, sözleşmesini sürpriz bir şekilde feshederek boşa çıkmıştı. Süper Lig'de Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Sivasspor ve Elazığspor formalarını terletmiş olan Karadeniz'in yeni adresi futbolseverler tarafından merak ediliyordu.