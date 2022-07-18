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Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni başladı

18.07.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen şölen kapsamında Dede Korkut'un Masat köyündeki türbesi ziyaret edildi

Bayburt'ta 26'ncısı düzenlenen "Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni", Dede Korkut'un Masat köyündeki türbesinin ziyaret edilmesiyle başladı.

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, diğer ilgililer ve vatandaşlar, Dede Korkut'un merkeze bağlı Masat köyünde bulunan türbesini ziyaret etti.

Temsili Dede Korkut tarafından dua edilen ziyarette, Dede Korkut'un kabrine protokol üyeleri tarafından çelenk bırakıldı.

Ardından Masat Yaylası'nda devam eden etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, şölen kapsamında düzenlenecek etkinliklerin bir hafta süreceğini söyledi.

Pekmezci, şölenin dolu dolu geçeceğini vurgulayarak, vatandaşları düzenlenecek programlara davet etti.

Etkinlik, halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve yöresel sanatçıların verdiği konserle devam etti.

Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni başladı

- Bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen şölen kapsamında Dede Korkut'un Masat köyündeki türbesi ziyaret edildi

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Bayburt dede korkut

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