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Bayburt'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

14.07.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bayburt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ç.Ç'nin kullandığı 69 AH 066 kullandığı plakalı otomobil ile G.B'nin kullandığı 69 AG 740 plakalı otomobil, Bayburt-Erzurum kara yolu Şair Zihni Kent Ormanı yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası kısmen aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bayburt'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bayburt'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bayburt'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bayburt'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bayburt'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bayburt'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bayburt'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bayburt'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bayburt'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bayburt'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bayburt

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