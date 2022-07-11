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Bayramda eğlencenin adresi Vialand Tema Park oldu

11.07.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vialand Tema Park Yönetim Direktörü Tankut Tonger: - "Vialand Tema Park'ta 120 dönüm açık alan içeride 30'dan fazla irili ufaklı oyuncak var. Dolayısıyla hem çocuklar hem de büyümeyen çocuklar için eğlenmek burada mümkün"

İSTANBUL (AA) - Vialand Tema Park'ta Kurban Bayramı, özel kortej ekibi, Fun Team Yarışması gibi eğlenceli etkinlikler ve sevilen kostüm karakterlerle karşılandı.

Vialand'da sınırsız eğlence ve macera, Kurban Bayramı heyecanıyla yükselişe geçti.

Birbirinden renkli gösterilere ev sahipliği yapan tema parkta bayram coşkusu, yakın zamanda açılan 360 Plus isimli eğlence ünitesiyle arttı. Ayrıca, yakın zamanda açılan etabı Vialand Parkur da doğa ve maceraseverler bayramın tadını çıkardı.

7’den 70’e herkese hitap eden çeşitli eğlence ünitelerinden özel etkinliklere, dans gösterilerinden ve yarışmalardan sevilen kostüm karakterlerin renkli kortej yürüyüşüne birçok alternatif sunan Vialand, bayramda da macera, adrenalin ve heyecanı misafirlerine yaşattı.

Eğlenceseverlerin unutulmaz deneyimler yaşadığı bayram etkinliklerinde, misafirleri Kral Şakir, Canan, Fil Necati ile Tema Park’ın Viking ve Vega gibi sevilen kostüm karakterleri karşıladı.

Vialand Tema Park’ta dünyanın en iyi 4. roller coaster’ı seçilen "Nefeskesen", 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan "Adalet Kulesi", "King Kong", "Viking" gibi heyecanı ve adrenalini doruklarda yaşamayı vadeden birçok eğlence ile "Fatih'in Rüyası" gibi çok sayıda sevilen ünite bayramda da misafirlerin gözdesi oldu.

Vialand Parkur’un doğa ve macerayı bir arada yaşatan eğlence üniteleri "Tubby Slide", "Trambolin", "Yüksek İp Parkuru" ve "Tırmanma Duvarı" da misafirlerini ağırladı. Ziyaretçilerden tam not alan "Yaban Arısı" ve yeni açılan "360 Plus" adlı üniteler dışında, ay sonunda "Savana" adlı yeni bir eğlence ünitesi daha adrenalin severlerle buluşacak.

Tek biletle sınırsız eğlencenin adresi Vialand Tema Park’ın kapıları, bayramın dördüncü gününde de misafirlerine açık olacak. Vialand, temmuz ayı boyunca hafta içi 11.00 ila 21.00 saatleri arasında açık havada güvenli bir eğlence imkanı sunmaya devam edecek.

- "Bayramın coşkusunu hep beraber yaşamaya bekliyoruz"

Vialand Tema Park Yönetim Direktörü Tankut Tonger, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vialand'da Kurban Bayramı'nın büyük bir coşkuyla karşıladıklarını ifade etti.

Tonger, her özel gün, bayram ve tatilde olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da fark yaratan gösteriler ve aktivitelerle misafirlerin unutulmaz bir gün yaşamasını amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tema parkımızda bayramın birinci gününden beri misafirlerimizi kabul ediyoruz. Kalabalık olduğuna bakmayın. Burası kocaman bir yer; 120 dönüm açık alan. İçeride 30'dan fazla irili ufaklı oyuncak var.. Dolayısıyla hem çocuklar hem de büyümeyen çocuklar için eğlenmek burada mümkün. Bayramı coşkusunu tema parkımızda, Eyüp'ün göbeğinde misafirlerimizle beraber yaşıyoruz. Özellikle, 'Nefeskesen' adrenalin tutkunları için birebir, 3 saniyede 110 kilometreye çıkıyor. 'Yazın sıcağında bunaldım' diyenler için de Viking'i tavsiye ediyorum. Yüksek tepelerden suların içerisine atlıyorsunuz. Etkinliklerle beraber 'Kral Şakir' ve arkadaşları sizleri, tema parkımızda eğlenmeye, bayramın coşkusunu hep beraber yaşamaya bekliyoruz."

Bayramda eğlencenin adresi Vialand Tema Park oldu

- Vialand Tema Park Yönetim Direktörü Tankut Tonger: - "Vialand Tema Park'ta 120 dönüm açık alan içeride 30'dan fazla irili ufaklı oyuncak var. Dolayısıyla hem çocuklar hem de büyümeyen çocuklar için eğlenmek burada mümkün"

Bayramda eğlencenin adresi Vialand Tema Park oldu

Bayramda eğlencenin adresi Vialand Tema Park oldu

Bayramda eğlencenin adresi Vialand Tema Park oldu

Bayramda eğlencenin adresi Vialand Tema Park oldu

Bayramda eğlencenin adresi Vialand Tema Park oldu

Bayramda eğlencenin adresi Vialand Tema Park oldu

Bayramda eğlencenin adresi Vialand Tema Park oldu

Bayramda eğlencenin adresi Vialand Tema Park oldu

Bayramda eğlencenin adresi Vialand Tema Park oldu

Bayramda eğlencenin adresi Vialand Tema Park oldu

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