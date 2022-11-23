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'Bedavaya dünya yıldızı!' Fenerbahçe'nin bitmeyen aşkı: Marcelo!

23.11.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarı - lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda harekat başlattı. Önceliğini savunma ve hücum hattına veren tecrübeli çalıştırıcının raporuna göre operasyonunu sürdüren sarı - lacivertli yönetim, savunmanın solu için gündemine Marcelo'yu aldı. Olympiakos'ta gözden çıkarılan Brezilyalı yıldızın bedavaya gelme ihtimali var...

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 14 haftada 29 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan ve Dünya Kupası arasına giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, liglere verilen arada da boş durmayıp takımdaki eksikleri gidermek için son sürat çalışmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE'DEN MARCELO ATAĞI

JORGE JESUS'UN TALEBİ

JORGE JESUS'UN TALEBİ

Fenerbahçe Yönetimi'ne transfer raporunu sunan Jorge Jesus'un hücum hattı ve savunmanın soluna bir takviye istediği iddia edildi.

SEZON BAŞINDA GİTMİŞTİ

SEZON BAŞINDA GİTMİŞTİ

Fotomaç'ın haberine göre; sezon başında Real Madrid ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Olympiakos'un yolunu tutmuştu.

BEKLENENİ VEREMEDİ

BEKLENENİ VEREMEDİ

Yunan ekibinde bekleneni veremeyen ve gözden çıkarılan Brezilyalı yıldızın, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edildi.

'BEDAVAYA GELEBİLİR'

'BEDAVAYA GELEBİLİR'

Jorge Jesus'un onay vermesi halinde transferi gerçekleştirmek için operasyon başlatacak olan sarı - lacivertli yönetimin, Marcelo'yu herhangi bir bedel ödemeden transfer etme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

BU SEZON 5 MAÇA ÇIKTI

BU SEZON 5 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Olympiakos ile 5 resmi maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.

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transfer Marcelo Jorge Jesus fenerbahçe olympiakos real madrid

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