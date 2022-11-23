'Bedavaya dünya yıldızı!' Fenerbahçe'nin bitmeyen aşkı: Marcelo!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 14 haftada 29 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan ve Dünya Kupası arasına giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, liglere verilen arada da boş durmayıp takımdaki eksikleri gidermek için son sürat çalışmalarına devam ediyor.
Fenerbahçe Yönetimi'ne transfer raporunu sunan Jorge Jesus'un hücum hattı ve savunmanın soluna bir takviye istediği iddia edildi.
Fotomaç'ın haberine göre; sezon başında Real Madrid ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Olympiakos'un yolunu tutmuştu.
Yunan ekibinde bekleneni veremeyen ve gözden çıkarılan Brezilyalı yıldızın, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edildi.
Jorge Jesus'un onay vermesi halinde transferi gerçekleştirmek için operasyon başlatacak olan sarı - lacivertli yönetimin, Marcelo'yu herhangi bir bedel ödemeden transfer etme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.
Bu sezon Olympiakos ile 5 resmi maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.