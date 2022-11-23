'Bedavaya dünya yıldızı!' Fenerbahçe'nin bitmeyen aşkı: Marcelo!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 14 haftada 29 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan ve Dünya Kupası arasına giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, liglere verilen arada da boş durmayıp takımdaki eksikleri gidermek için son sürat çalışmalarına devam ediyor.