beIN Trio ekibinden Galatasaray-Alanyaspor maçının hakemi için olay sözler! 7 sarı 1 kırmızı atladı: Bu kararın izahı yok

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılırken 3 puanı hanesine yazdırdı ve liderliğini perçinledi.
Sarı-Kırmızılılar'ın golleri Sacha Boey, Lucas Torreira ve Victor Osimhen'in ayağından gelirken karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ın verdiği ve vermediği bazı kararlar tartışmaları beraberinde getirdi.
beIN Trio ekibi Şansalan'ın kararlarını değerlendirdi.
12. dakikada Davinson'un Hwang'a müdahalesinde kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Kontrolsüz hareket, sarı kart olmalı.
Deniz Çoban: Davinson'a sarı kart gerekirdi.
Bahattin Duran: Davinson'un mutlaka sarı kart görmesi gerekirdi.
24. dakikada Lima'ya çıkan sarı kart doğru mu?
Bülent Yıldırım: Doğru bir sarı kart.
Deniz Çoban: Net sarı kart.
Bahattin Duran: Doğru sarı kart.
26. dakikada Torreira'nın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Hwang'ın sarı kart görmesi gerekirdi.
Bülent Yıldırım: Faul verilmesi ve sarı kart görmesi gerekirdi.
Bahattin Duran: Sarı kart gerekirdi.
29. dakikada Torreira'nın Janvier'ye müdahalesinde kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Sarı kart olması gerekirdi.
Deniz Çoban: Bu çok net sarı kart. Sarıdan fazlası olmaz.
Bahattin Duran: Hakemin elinde sarı kartla geliyor olması gerekirdi.
45+2. dakikada Boey'in gol sevinci sonrası hareketine kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Oyun araç gereçlerine zarar vermek sarı karttır, net sarı kart.
Deniz Çoban: Elle bir şey yapsa korner bayrağına o bile sarı kart, bu gol sevinçleri forma çıkarma dışında cezalandırılmıyor ligimizde. Tel örgülere tırmanma, abartılı kutlamalara izin veriliyor. Bu hakemin, 4. hakemin, yardımcı hakemin gözü önünde. Sarı kartsız geçmemesi lazım.
Bahattin Duran: Bu çok net sarı kart. Açık ve net sarı kart atlanmamalı. Bu nasıl kaçar.
