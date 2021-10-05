Bekaret itirafıyla bomba etkisi yaratan fenomen, bikinili pozlarıyla yakıp geçiyor!

Instagram hesabından yaptığı ''Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'' itirafıyla bir dönem magazin gündemini sarsan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, şimdilerde iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor. Taşkın'ın cesur pozlarına yorum ve beğeni yağıyor.

BİKİNİLİ POZLARIYLA AKILLARI BAŞTAN ALIYOR

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan sosyetik güzel Merve Taşkın, sınırları zorlayan pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Güzel fenomen, bir takipçisinden gelen ''Cinsel tercihlerin ne?'' sorusuna, "Sanırım ben aseksüelim ve hala bakireyim" yanıtını vermişti.

Taşkın, bu itirafının üzerinden çok geçmeden ''Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim" açıklamasıyla duyanları şaşkına çevirmişti.

1998 doğumlu Merve Taşkın, futbolcu Emre Mor'un kendisine attığı mesajları ifşa ederek gündem olmuştu.