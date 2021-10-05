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  4. Bekaret itirafıyla bomba etkisi yaratan fenomen, bikinili pozlarıyla yakıp geçiyor!

Bekaret itirafıyla bomba etkisi yaratan fenomen, bikinili pozlarıyla yakıp geçiyor!

05.10.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem sosyal medya üzerinden yaptığı bekaret itirafıyla magazin gündemini sarsan fenomen Merve Taşkın, durmak bilmiyor. Güzel fenomen, iddialı pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor.

Instagram hesabından yaptığı ''Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'' itirafıyla bir dönem magazin gündemini sarsan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, şimdilerde iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor. Taşkın'ın cesur pozlarına yorum ve beğeni yağıyor.

BİKİNİLİ POZLARIYLA AKILLARI BAŞTAN ALIYOR

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan sosyetik güzel Merve Taşkın, sınırları zorlayan pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Güzel fenomen, bir takipçisinden gelen ''Cinsel tercihlerin ne?'' sorusuna, "Sanırım ben aseksüelim ve hala bakireyim" yanıtını vermişti.
Taşkın, bu itirafının üzerinden çok geçmeden ''Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim" açıklamasıyla duyanları şaşkına çevirmişti.
1998 doğumlu Merve Taşkın, futbolcu Emre Mor'un kendisine attığı mesajları ifşa ederek gündem olmuştu.
Taşkın, Danimarka'da yetişen futbolcu Emre Mor'un mesajlarını ifşalarken Mor için 'enişte adayınız' ifadesini kullanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Emre Mor Merve Taşkın Instagram
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