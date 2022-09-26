Bella Hadid göbeğine kadar inen dekoltesiyle olay oldu!

Günümüzün en popüler modellerinden Bella Hadid çıktığı her podyumda fark yaratıyor. New York ve Milano Moda Haftası'nda cesur kıyafetleri büyük bir başarıyla taşıyan model son paylaşımıyla dikkat çekti.
Geçtiğimiz aylarda 14 yaşında burun estetiği yaptırdığını ve şimdi pişman olduğunu açıklayan Bella Hadid katıldığı parti için siyah bir bluz tercih etti.
BELLA HADİD SÜTYEN GİYMEDİ
Göbeğine kadar inen dekoltesiyle ayna selfie'si çeken Bella güzelliğiyle hayranlarını mest etti.
Hadid'in sütyensiz tarzı hayranlarından tam not almayı başardı.
Hadid bir süre önce yaptığı açıklamada “Hiç dolgum yok. Artık bu tartışmaya bir son verelim. Dolgu yaptırmakla ilgili bir sorunum yok ama pek bana göre değil. Gözlerimi çektirdiğimi düşünenler bu bir göz bandı ve eski bir numara işte” demişti.
Ünlü model, ablası Gigi Hadid’e kıyasla kendini her zaman daha ‘çirkin’ bulduğunu ama daha havalı hissettiğini belirtmişti.
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