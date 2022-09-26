Bella Hadid göbeğine kadar inen dekoltesiyle olay oldu!

Geçtiğimiz aylarda 14 yaşında burun estetiği yaptırdığını ve şimdi pişman olduğunu açıklayan Bella Hadid katıldığı parti için siyah bir bluz tercih etti.

Hadid bir süre önce yaptığı açıklamada “Hiç dolgum yok. Artık bu tartışmaya bir son verelim. Dolgu yaptırmakla ilgili bir sorunum yok ama pek bana göre değil. Gözlerimi çektirdiğimi düşünenler bu bir göz bandı ve eski bir numara işte” demişti.

