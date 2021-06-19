Ben Affleck Jennifer Lopez'in ailesiyle tanıştı

Lopez'in çocukları ve annesinin, akşam yemeğinde Affleck ile tanıştığı belirtildi.

Ben Affleck sevgilisi Jennifer Lopez'in ailesiyle tanışmış!

Jennifer Lopez (51) ile Alex Rodriguez, yaklaşık iki ay önce yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerinin noktaladıklarını duyurmuştu. Lopez, bu ayrılıktan kısa bir süre sonra da 17 yıl önce aşk yaşadığı aktör Ben Affleck'e (48) geri dönmüştü.

SEVGİLİSİNİN ÇOCUKLARIYLA TANIŞTI Bir süredir gazetecilerden köşe bucak kaçan aşıklar, artık birlikteliklerini saklamıyor. Çift, geçtiğimiz günlerde Malibu'da objektiflere takılmıştı.

İkilinin, bir restoranda Lopez’in kız kardeşi Linda'nın 50’nci yaş günü için şarkıcının ailesiyle bir araya geldiği öğrenilmişti. Aile toplantısına Lopez’in eski eşi Marc Anthony’den olan 13 yaşındaki ikizleri Max ve Emme de katılmıştı.

AİLESİNİN KALBİNİ DE ÇALDI! Lopez'in annesi Guadalupe Rodríguez'in ve çocuklarının akşam yemeğinde Affleck ile tanıştığı, aralarının da iyi olduğu belirtildi.