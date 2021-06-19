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Ben Affleck Jennifer Lopez'in ailesiyle tanıştı

19.06.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Affleck, geçtiğimiz günlerde 17 yıl sonra yeniden aşk yaşamaya başladığı Jennifer Lopez'in ailesiyle birlikte Malibu'da bir araya gelmişti.

Lopez'in çocukları ve annesinin, akşam yemeğinde Affleck ile tanıştığı belirtildi.

Ben Affleck sevgilisi Jennifer Lopez'in ailesiyle tanışmış!

Jennifer Lopez (51) ile Alex Rodriguez, yaklaşık iki ay önce yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerinin noktaladıklarını duyurmuştu. Lopez, bu ayrılıktan kısa bir süre sonra da 17 yıl önce aşk yaşadığı aktör Ben Affleck'e (48) geri dönmüştü.

SEVGİLİSİNİN ÇOCUKLARIYLA TANIŞTI

SEVGİLİSİNİN ÇOCUKLARIYLA TANIŞTI
Bir süredir gazetecilerden köşe bucak kaçan aşıklar, artık birlikteliklerini saklamıyor. Çift, geçtiğimiz günlerde Malibu'da objektiflere takılmıştı.
İkilinin, bir restoranda Lopez’in kız kardeşi Linda'nın 50’nci yaş günü için şarkıcının ailesiyle bir araya geldiği öğrenilmişti. Aile toplantısına Lopez’in eski eşi Marc Anthony’den olan 13 yaşındaki ikizleri Max ve Emme de katılmıştı.

AİLESİNİN KALBİNİ DE ÇALDI!

AİLESİNİN KALBİNİ DE ÇALDI!
Lopez'in annesi Guadalupe Rodríguez'in ve çocuklarının akşam yemeğinde Affleck ile tanıştığı, aralarının da iyi olduğu belirtildi.
ABD magazin sitelerinde yer alan haberlere göre; Ben Affleck, adeta Lopez'in ailesinin kalbini çaldı.
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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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