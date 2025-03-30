İsmail Kartal, İran'da olay yarattı! Maç bitti, rakip teknik adamın elini sıkmadı! "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim"

İran Ligi'nde İsmail Kartal'ın ekibi Persepolis, Shams Azar Qazvin'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından adeta ortalık karıştı. Rakip teknik direktör Mehdi Rahmati'nin elini sıkmayan İsmail Kartal, maç sonu röportajında esti, gürledi...

ISRARA RAĞMEN ELİNİ SIKMAYI REDDETTİ

İsmail Kartal, Persepolis'in Shams Azar'a 3-2 yenildiği maçın ardından Shams Azar Teknik Direktörü Mehdi Rahmati'nin elini sıkmayı reddetti. Rakip takım çok zaman geçirdiği için bir hayli sinirli olan İsmail Kartal, bu sebeple Shams Azar teknik direktörünün elini sıkmadı.

"BİZ FUTBOL OYNAMAK İSTEYEN BİR TAKIMIZ"

Rakip takımın oyun felsefesine atıfta bulunan İsmail Kartal, "Persepolis, sahaya her çıktığında savaşmalı ve iyi oynamalı. Rakibimiz çok iyi mücadele etti ve kazanmayı hak etti, onları kutluyorum ama şunu da söylemek istiyorum; biz futbol oynamak isteyen bir takımız." dedi.

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR ZAMAN KAYBI YOK!"

Rakip takımın zaman geçirmesine rağmen hakemlerin yönetimini beğenmediğini söyleyen İsmail Kartal, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir zaman kaybı yok! Hakemler oyunun hızlanmasına izin vermeli. Her maçta rakip yedek kulübesi hakemin üzerinde baskı kuruyor. Burada, daha önce görmediğim şeyler görüyorum ve bunlar normal değil." diyerek sözlerini noktaladı.