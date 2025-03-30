Galatasaray'ın Osimhen'den bile daha çok kazanan futbolcusu geri dönüyor! Yıllık 10 milyon Euro alıyordu...

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, sonrasında devre arasında MLS ekibi Charlotte'ye kiralık olarak imza atmıştı. Zaha Amerika performansı sınıfta kalınca dönüş ihtimali ortaya çıktı.
Charlotte'de şu ana kadar 5 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu yalnızca 1 kez gol sevinci yaşadı. İsteksiz performansıyla eleştirileri alan Zaha'nın takımdan gönderilmesine karar verildi.
Galatasaray'dan yaklaşık 10 milyon Euro kazanan Zaha'nın sözleşmesi sarı-kırmızılılarla haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Zaha'nın takıma geri dönme ihtimaliyle şok yaşayan Galatasaray yönetimi, önümüzdeki sezon Zaha'dan kurtulmanın yollarını arayacak.
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