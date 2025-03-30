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Galatasaray'ın Osimhen'den bile daha çok kazanan futbolcusu geri dönüyor! Yıllık 10 milyon Euro alıyordu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.03.2025 20:55
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Galatasaray'dan MLS ekibi Charlotte'ye kiralanan Wilfried Zaha'nın Amerika kariyeri hiç de istediği gibi gitmiyor. 32 yaşındaki futbolcunun performansı hayal kırıklığı yarattı. Zaha'nın bu sebeple gelecek sezon Galatasaray'a geri dönebileceği öne sürüldü.

Galatasaray'ın Osimhen'den bile daha çok kazanan futbolcusu geri dönüyor! Yıllık 10 milyon Euro alıyordu...
Younn Zahary

Younn Zahary

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Zalgiris Vilnius
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Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, sonrasında devre arasında MLS ekibi Charlotte'ye kiralık olarak imza atmıştı. Zaha Amerika performansı sınıfta kalınca dönüş ihtimali ortaya çıktı.

YALNIZCA 1 GOL ATABİLDİ

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Charlotte'de şu ana kadar 5 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu yalnızca 1 kez gol sevinci yaşadı. İsteksiz performansıyla eleştirileri alan Zaha'nın takımdan gönderilmesine karar verildi.

TAKIMIN EN ÇOK KAZANAN OYUNCULARINDAN

zaha

Galatasaray'dan yaklaşık 10 milyon Euro kazanan Zaha'nın sözleşmesi sarı-kırmızılılarla haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Zaha'nın takıma geri dönme ihtimaliyle şok yaşayan Galatasaray yönetimi, önümüzdeki sezon Zaha'dan kurtulmanın yollarını arayacak.

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