Benfica ile 1 dakika bile sahaya çıkmayan Kerem Aktürkoğlu için Premier Lig iddiası!

Benfica, Portekiz Premier Lig'de 5. hafta mücadelesinde cumartesi günü Santa Clara ile zorlu bir maça çıkacak. Temsilcimiz Kerem Aktürkoğlu'nun bu maçta ilk 11'de başlaması bekleniyor.

HAT-TRICK YAPTI

Türkiye A Millî Futbol Takımının İzlanda ile oynadığı maçta hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınının adeta ağzını sulandırdı.

"İNGİLİZLER GELİYOR"

Cumartesi günü Benfica'nın Santa Clara ile oynayacağı maça İngiltere Premier Lig'de yetkililerin geleceğini ifade eden Portekiz basını, tüm gözlerin Kerem Aktürkoğlu'nda olacağını yazdı.