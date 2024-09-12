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  4. Benfica ile 1 dakika bile sahaya çıkmayan Kerem Aktürkoğlu için Premier Lig iddiası!

Benfica ile 1 dakika bile sahaya çıkmayan Kerem Aktürkoğlu için Premier Lig iddiası!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.09.2024 13:43
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Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon Euro karşılığında transfer olan Kerem Aktürkoğlu, milli formayla hat-trick yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Henüz Benfica ile maça çıkmayan Kerem için Premier Lig takımları şimdiden sıraya girdi.

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Benfica, Portekiz Premier Lig'de 5. hafta mücadelesinde cumartesi günü Santa Clara ile zorlu bir maça çıkacak. Temsilcimiz Kerem Aktürkoğlu'nun bu maçta ilk 11'de başlaması bekleniyor.

HAT-TRICK YAPTI

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Türkiye A Millî Futbol Takımının İzlanda ile oynadığı maçta hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınının adeta ağzını sulandırdı.

"İNGİLİZLER GELİYOR"

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Cumartesi günü Benfica'nın Santa Clara ile oynayacağı maça İngiltere Premier Lig'de yetkililerin geleceğini ifade eden Portekiz basını, tüm gözlerin Kerem Aktürkoğlu'nda olacağını yazdı.

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1- FERDİ KADIOĞLU

1- FERDİ KADIOĞLU

30 MİLYON EURO + BONUS

1- SACHA BOEY

1- SACHA BOEY

30 MİLYON EURO

2- CENK TOSUN

2- CENK TOSUN

22.5 MİLYON EURO

3- ELVIR BALJIC

3- ELVIR BALJIC

21 MİLYON EURO

4- VEDAT MURIQI

4- VEDAT MURIQI

21 MİLYON EURO

Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu benfica
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