Benfica maçı öncesi açıkladı! Jose Mourinho'dan canlı yayında Kerem Aktürkoğlu sözleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Benfica karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli çalıştırıcı, kendisine yöneltilen Kerem Aktürkoğlu sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi.
Feyenoord maçındaki atmosferi istediğini belirten Jose Mourinho, "Feyenoord maçındaki atmosferin olmasını isterim. Ben geldiğimden beri olan en iyi atmosferdi. Şampiyonlar Ligi'ne bir adım kaldı, taraftarların heyecanlı olması normal." dedi
Şampiyonlar Ligi için en zor yolun kendilerine çıktığını belirten Portekizli teknik adam, "Şampiyonlar Ligi’ne kalmak için en zor yol bize çıktı. Önce Feyenoord, sonra Benfica. Takım çok motive. En kötü ihtimalde Avrupa Ligi cebimizde. Ama eğer Şampiyonlar Ligi’nde oynama şansınız varsa, elinizden gelen her şeyi yapmalısınız." açıklamasında bulundu.
"Fenerbahçe'nin tur şansı nedir?" sorusuna Jose Mourinho, "Benfica'nın favori olduğunu söylemek istemiyorum ama bu sadece bir düşünce. Benfica'nın kalitesini biliyorum. Birçok faktör var ve bu faktörler Benfica'yı önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyduğumuz için favoriyiz demek istemiyorum. Her şeyimizi vereceğiz. İki maçın sonunda Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bu nedenle her şeyi deneyeceğiz." sözlerini kullandı.
Taraftarın yardımcı olmasını gerektiğini belirten Tecrübeli teknik adam, "Taraftarlarımız, Feyenoord maçında bize çok yardımcı oldu ve hedefimize ulaştık. Benfica'yı negatif etkileyemeyebiliriz, zor atmosferlerde oynamaya alışkınlar. Ancak, eminim ki kendi oyuncularımızı pozitif etkileyebilirler. Feyenoord'a karşı 1-0 gerideyken taraftarın gücünü hissettik ve 4-2 öne geçtik. O yüzden yarın ilk maç olmasına ve karar maçı olmamasına rağmen taraftarımız aynı mantalitede olmalı. Feyenoord maçındaki gibi bizlere yardımcı olmalılar." dedi.
"Benfica'yı elemeniz veya elenmeniz sezonu nasıl etkiler?" sorusuna Jose Mourinho şu yanıtı verdi: "Dürüst olmak gerekirse, Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin çok bir bağlantısı yok. Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok pozitif şeyler katacak bize. Ekonomi ve marka anlamında en iyi takımlara karşı oynamak çok önemli. Bu formatta 3 değil, 8 rakip olacak. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok pozitif. Avrupa Ligi'nde ise kazanma olasılığımız daha yüksek. Bence Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla pozitif şey var, Avrupa Ligi'ne kalırsak da çok büyük işler yapabiliriz. Şampiyonlar Ligi ile Türkiye Ligi'nin bağlantısı yok. En büyük zorluk, Avrupa Ligi maçları perşembe ve lig maçları ise pazar günü. Bu biraz daha karmaşık. Çünkü, Şampiyonlar Ligi'nde salı veya çarşamba oynuyorsunuz."
Okuyucu Yorumları 0 yorum