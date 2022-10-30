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'Beni kınamayın' deyip Esra Ezmeci'ye itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı

30.10.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı, Didem Arslan Yılmaz ve Serap Paköz'ün karşısına rakip olan Esra Ezmeci'nin programı ekrana veda ediyor. FOX ekranlarında izleyici ile buluşan ‘Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya’ programı için final kararı alındı. Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyadan takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.

Ekran macerası sona eren yapımlar kervanına dizilerden sonra şimdi de bir gündüz kuşağı programı eklendi. Fox TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için final kararı alındı.
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Programının final kararı almasından sonra, Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam eden Esra Ezmeci, gelen ilginç sorularla adından söz ettiriyor.
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"KOCAMI ABİSİYLE ALDATIYORUM"

Ezmeci, son olarak dün akşam yaptığı soru cevapta takipçilerini şaşkına çeviren bir itirafa yanıt verdi. "Beni kınamayın. Kocamı abisiyle aldatıyorum bir çocuğum var ondan. Ama karısından kıskanıyorum. Ne yapmalıyım?" sorusunu sordu.

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Şaşkına çeviren soru karşısında Ezmeci, "Böyle bir ilişki dinamiğinin sonuçları çok travmatik olabilir. Lütfen bir şekilde bu durumu durdurun!" dedi.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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Esra Ezmeci sosyal medya ele

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