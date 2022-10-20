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Benzinle soba yakmaya çalışan kaynakçı, iş yerinde çıkan yangında yaralandı

20.10.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzinle soba yakmaya çalışan kaynakçı, iş yerinde çıkan yangında yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kaynak atölyesi sahibi, iş yerinde benzinle soba yakmaya çalışırken çıkan yangında yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Salim Taş (52) Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki kaynak atölyesinde sobayı benzin kullanarak yakmak istedi. Benzinin sobanın dışına sıçramasıyla yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangına müdahale etmek isterken yaralanan Taş, ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaymakam Turgut Gülen ve Belediye Başkanı Özkan Altun, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Benzinle soba yakmaya çalışan kaynakçı, iş yerinde çıkan yangında yaralandı

Benzinle soba yakmaya çalışan kaynakçı, iş yerinde çıkan yangında yaralandı

Benzinle soba yakmaya çalışan kaynakçı, iş yerinde çıkan yangında yaralandı

Benzinle soba yakmaya çalışan kaynakçı, iş yerinde çıkan yangında yaralandı

Benzinle soba yakmaya çalışan kaynakçı, iş yerinde çıkan yangında yaralandı

Benzinle soba yakmaya çalışan kaynakçı, iş yerinde çıkan yangında yaralandı

Benzinle soba yakmaya çalışan kaynakçı, iş yerinde çıkan yangında yaralandı

Benzinle soba yakmaya çalışan kaynakçı, iş yerinde çıkan yangında yaralandı

Benzinle soba yakmaya çalışan kaynakçı, iş yerinde çıkan yangında yaralandı

Benzinle soba yakmaya çalışan kaynakçı, iş yerinde çıkan yangında yaralandı

Benzinle soba yakmaya çalışan kaynakçı, iş yerinde çıkan yangında yaralandı

Benzinle soba yakmaya çalışan kaynakçı, iş yerinde çıkan yangında yaralandı

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