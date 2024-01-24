Beraberlik sonrası Fernando Santos'un sözleri şaşkınlık yarattı: Beşiktaş büyük takım ama...

"BİR TÜRLÜ GOL BULAMADIK"

"Aslında bugün oyunu kontrol ettik. Maçın hakimi bizdik. Çok fazla fırsat yakaladık ama bir türlü golü bulamadık. Defansif anlamda iyiydik. Oyuncularım çok denediler ama bir türlü gol olmadı. Rakibimiz kalemize çok gelemedi. Denedik olmadı. Çalışmak zorundayız. Çalışarak daha iyi olmak için elimizden geleni yapmalıyız"