SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beraberlik sonrası Fernando Santos'un sözleri şaşkınlık yarattı: Beşiktaş büyük takım ama...

Beraberlik sonrası Fernando Santos'un sözleri şaşkınlık yarattı: Beşiktaş büyük takım ama...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.01.2024 00:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş Adana Demirspor ile golsüz berabere kalırken mücadelenin ardından kameraların karşısına geçen teknik direktör Fernando Santos dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalarak 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş'ta mücadelenin ardından teknik direktör Fernando Santos dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Santos açıklamasında "Rakibimiz de 10 kişi iyi kapandı. Defansif olarak iyiydik. Bazen şansın da yanınızda olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İŞTE SANTOS'UN O SÖZLERİ...
Canlı Skor

"FUTBOLDA BU VAR" 

"FUTBOLDA BU VAR" 

"Aslında burada biraz futbolun doğası. 3-0 ve 4-0 kazandığımız maçlarda son 2 maça göre daha az fırsat yakaladık. Son 2 maçta daha fazla fırsat yakaladık. Geçen maç defansif olarak kötüydük. Bu maçta fırsatları değerlendiremedik. Futbolda bu var"

"BİR TÜRLÜ GOL BULAMADIK"

"BİR TÜRLÜ GOL BULAMADIK"

"Aslında bugün oyunu kontrol ettik. Maçın hakimi bizdik. Çok fazla fırsat yakaladık ama bir türlü golü bulamadık. Defansif anlamda iyiydik. Oyuncularım çok denediler ama bir türlü gol olmadı. Rakibimiz kalemize çok gelemedi. Denedik olmadı. Çalışmak zorundayız. Çalışarak daha iyi olmak için elimizden geleni yapmalıyız"

"ÇOK İLERLEME KAYDETTİK" 

"ÇOK İLERLEME KAYDETTİK" 

"Geçen haftaya göre çok ilerleme kaydettik. Geçen maça göre çok daha iyi oynadık. Bazı oyuncuların yorgunluğunu da görüyorum. Svensson çıkmak zorunda kaldı. Semih, çok uzun süredir oynuyor. 15 günde 5 maç oynadılar neredeyse. Bu yorgunluk yaratabiliyor. 15-16 oyuncuyla bu süreci yönetmek kolay değil. Kendimizi toparlayıp pazar günkü maçımıza hazırlanacağız"

"RAKİBİMİZ İYİ KAPANDI" 

"RAKİBİMİZ İYİ KAPANDI" 

"Rakibimiz de 10 kişi iyi kapandı. Defansif olarak iyiydik. Bazen şansın da yanınızda olması gerekiyor."

"GOL ATAMADIĞIMIZ İÇİN 2 PUAN GİTTİ" 

"GOL ATAMADIĞIMIZ İÇİN 2 PUAN GİTTİ" 

"Bugün maçı kontrol ettik. Oyunu kontrol ettiğimizi söyleyebilirim. Son maça kıyasla çok daha iyiydik. Rakibimize fırsat vermedik. 7-8 fırsat da bulduk ama golü atamadık. Oyuncularım denedi, gerçekten çabaladılar. Eksik olan golü atmaktı. İlk 2 maçımda gol yememiştik ama fırsatları değerlendirmiştik. Bugün bunu yapamadık. Çok çabaladık ama bir şekilde golü atamadığımız için 2 puan kaybettik diyebilirim"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fernando Santos son dakika beşiktaş Süper Lig Adana Demirspor 10 süper li
En Çok Okunan Haberler
EK ZAM EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA | SSK’lısı Bağ-Kur’lusu memura eşitlendi! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacaktı! 2000 öncesi emekliler için 1367 liralık fark

EK ZAM EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA | SSK’lısı Bağ-Kur’lusu memura eşitlendi! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacaktı! 2000 öncesi emekliler için 1367 liralık fark

Selahattin Demirtaş Diyarbakır’a getirildi! Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Selahattin Demirtaş Diyarbakır’a getirildi! Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Herkes sustu, stat o tepkiyle inledi! Beşiktaş taraftarı başkana seslendi

Herkes sustu, stat o tepkiyle inledi! Beşiktaş taraftarı başkana seslendi

Arda Güler'in tepkisi pahalıya patladı! Gönderiliyor...

Arda Güler'in tepkisi pahalıya patladı! Gönderiliyor...

Türk futbolunda bir ilk! Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi kararı

Türk futbolunda bir ilk! Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi kararı

Afrika Kupası karıştı! Beşiktaş ve G.Saray'ın yıldızları birbirine girdi

Afrika Kupası karıştı! Beşiktaş ve G.Saray'ın yıldızları birbirine girdi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.