Berdan Mardini'nin 3 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı! Özel yapım villada yok yok... 'Saray yavrusu gibi'

Renkli kombinleri, açıklamaları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Berdan Mardini eski eşi Fatoş Yelliler'den olaylı bir şekilde boşanmasının ardından yeni bir aşka yelken açmıştı.



LÜKS EVİYLE GÜNDEM OLDU

Genç sevgilisi ile arasındaki yaş farklı dikkat çeken Mardini olumsuz eleştirilere aldırış etmeden aşkını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

Son dönemde ticare atılıp kozmetik markası kuran Mardini 120 milyon TL'lik yatırımla köyüne fabrika kurdu.

Berdan Mardini şimdi de 3 katlı lüks villası ile gündem oldu. Sekiz yıl önce aldığı villayı kendi dekore eden türkücünün özel yapım villasını görenler hayran kaldı.

Mardini'nin her detayını özel yaptırdığı villanın altında konser salonu dahi var. Havuzlu villanın kış ve yaz bahçesi de mevcut.