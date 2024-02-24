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  4. Berdan Mardini'nin 3 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı! Özel yapım villada yok yok... 'Saray yavrusu gibi'

Berdan Mardini'nin 3 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı! Özel yapım villada yok yok... 'Saray yavrusu gibi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.02.2024 13:11
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Özel hayatı, lüks yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü türkücü Berdan Mardini bu defa lüks villasıyla adından söz ettirdi. Ünlü ismin 3 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı. Berdan Mardini'nin özel yapım villasının içerisinde yok yok...

Renkli kombinleri, açıklamaları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Berdan Mardini eski eşi Fatoş Yelliler'den olaylı bir şekilde boşanmasının ardından yeni bir aşka yelken açmıştı.

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LÜKS EVİYLE GÜNDEM OLDU

Genç sevgilisi ile arasındaki yaş farklı dikkat çeken Mardini olumsuz eleştirilere aldırış etmeden aşkını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.
Son dönemde ticare atılıp kozmetik markası kuran Mardini 120 milyon TL'lik yatırımla köyüne fabrika kurdu.
Berdan Mardini şimdi de 3 katlı lüks villası ile gündem oldu. Sekiz yıl önce aldığı villayı kendi dekore eden türkücünün özel yapım villasını görenler hayran kaldı.
Mardini'nin her detayını özel yaptırdığı villanın altında konser salonu dahi var. Havuzlu villanın kış ve yaz bahçesi de mevcut.
Mardini burada dostlarını ağırlıyor. Ünlü türkücünün muhteşem evi ayrıca göl manzaralı.
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