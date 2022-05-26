Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den mini şortuyla sere serpe poz

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler boşandıktan sonra bu ilişkisine de nokta koydu. Bir küs bir barışık olan çift son olarak karşılıklı suçlamalarda bulundu ve ayrılık kararı aldı. Göz eski aşkının her şeyini sokak ortasında yakarak dikkat çekti.