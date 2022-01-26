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  4. Berna Arıcı'dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı

Berna Arıcı'dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı

26.01.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Berna Arıcı, dünyaca ünlü Amerikalı model Kendall Jenner gibi iç çamaşırıyla karın keyfini yaptı. O anları sosyal medyadan paylaşan Arıcı'nın görüntüleri sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Ünlü model Berna Arıcı, evinin bahçesinde kar keyfi yaptı. Arıcı, dünyaca ünlü Amerikalı model Kendall Jenner gibi iç çamaşırıyla karın keyfini yaptı.

Kendall Jenner küçücük bikinisiyle karların içindeKendall Jenner küçücük bikinisiyle karların içinde

BERNA ARICI İÇ ÇAMAŞIRLIYLA KARDA POZ VERDİ

İç çamaşırıyla karın üzerinde yuvarlanan model, çektiği video'da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Daha sonra üzerine kürk giyen şarkıcı, hızını alamadı. Bir kombin daha yapıp karın keyfini çıkaran Berna Arıcı, bu defa şort giydi. Arıcı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"BU YIL DA BÖYLE OLSUN"

"BU YIL DA BÖYLE OLSUN"
Arıcı karelere, "Her yıl olduğu gibi bu yılda böyle olsun" diye yazdı.

BERNA ARICI KİMDİR?

BERNA ARICI KİMDİR?
Aslen Balıkesir Ayvalıklı olan Berna Arıcı, 1981 yılında istanbul'da doğdu.İlk, orta ve lise eğitimini Ahmet Şimşek kolejinde tamamladı. Müjdat Gezen eğitim merkezinden şan dersleri aldı. 2000 yılında 19 yaşındayken Cüneyt Arkın'la birlikte ''Güneşe Doğru'' adlı dizide oynadı. Cüneyt Arkın‘la birlikte ”Güneşe Doğru” adlı dizide oynadı. Ayla Algan‘dan oyunculuk dersleri aldı.
“Adam Gibi” parçasıyla gündeme oturdu. Sonrasında da “Kitap gibi kadınım çevir çevir oku” isimli parçayla çıkış yaptı. 2006 yılında ”Adam olsaydın” şarkısıyla bir single çıkardı. İstanbul’daki eğlence yerlerinde sahnelerde şarkıcılık yapmaktadır. 2009 yılında ‘Kitap’ adlı maxi single çıkardı. Berna Arıcı ayrıca 2009 yılında “Kadın Yüreği” adlı bir albüm çıkarmıştır.
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