MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kendall Jenner küçücük bikinisiyle karların içinde

Kendall Jenner küçücük bikinisiyle karların içinde

21.01.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendall Jenner bir süredir Aspen'de kışın tadını çıkarıyor. Karda poz veren Kendall Jenner küçük bir bikiniyle soğuğa meydan okudu. Jenner'ın paylaşımına binlerce beğeni geldi. Kendall Jenner, moda dünyasının devlerinden biri olan Messika markasının yeni kampanya yüzü olmuştu.

Kendall Jenner küçücük bikinisiyle karların içinde

Moda dünyasının devlerinden biri olan Messika markasının yeni kampanya yüzü olan Kendall Jenner şu sıralar Aspen'de kışın tadını çıkarıyor. Kış tatili için bir süredir Aspen'de olan Jenner kar pozlarıyla ezber bozdu. Küçük bikinisiyle eksi beş derecede pozlar veren Jenner'a beğeni yağdı.

Kendall Jenner 62 yaşındaki Hollandalı motivasyon konuşmacısı ve dondurucu soğuklarla mücadele etme yeteneğiyle tanınan ekstrem sporcuya atıfta bulunarak gönderiye "Wim Hof buz banyoları" yazdı.

2

Wim Hof, bir Hollandalı ve Dünya rekoru sahibidir; maceraperest olarak bilinir. Aşırı soğuğa dayanma kabiliyeti nedeniyle çoğunlukla Buzadam diye adlandırılır.

1

Kendall Jenner yüksek tepelerden kaydığı anlara da sosyal medya hesabında yer veriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebru Gündeş gözlerden uzak tutuyor! Kızı Alara aynı annesiEbru Gündeş gözlerden uzak tutuyor! Kızı Alara aynı annesi
Kendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişlerKendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişler
Kardeşlerin acı günü! Güzellikleri ondan miras... Kardeşlerin acı günü! Güzellikleri ondan miras...
Anahtar Kelimeler:
Kendall Jenner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede...

Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede...

Son dakika: Ahmet Çakar, Galatasaray'ı yerin dibine soktu: Herkes müsait bir yerine kına yakabilir

Son dakika: Ahmet Çakar, Galatasaray'ı yerin dibine soktu: Herkes müsait bir yerine kına yakabilir

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yarıyıl tatili açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yarıyıl tatili açıklaması

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Emekli profesör, hayatının şokunu yaşadı! 10 günde 10 milyon TL

Emekli profesör, hayatının şokunu yaşadı! 10 günde 10 milyon TL

Demet Akalın akaryakıt zamlarına isyan etti: Yeter biz de insanız

Demet Akalın akaryakıt zamlarına isyan etti: Yeter biz de insanız

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Erotik fotoğrafları internete sızdırılmıştı!

Erotik fotoğrafları internete sızdırılmıştı!

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Gelinlik giyip poz verdi! Gören tanıyamadı

Gelinlik giyip poz verdi! Gören tanıyamadı

Sütyensiz pozlarını paylaştı ''Böyle olmaz, füze at!''

Sütyensiz pozlarını paylaştı ''Böyle olmaz, füze at!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.