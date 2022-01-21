Kendall Jenner küçücük bikinisiyle karların içinde

Moda dünyasının devlerinden biri olan Messika markasının yeni kampanya yüzü olan Kendall Jenner şu sıralar Aspen'de kışın tadını çıkarıyor. Kış tatili için bir süredir Aspen'de olan Jenner kar pozlarıyla ezber bozdu. Küçük bikinisiyle eksi beş derecede pozlar veren Jenner'a beğeni yağdı.

Kendall Jenner 62 yaşındaki Hollandalı motivasyon konuşmacısı ve dondurucu soğuklarla mücadele etme yeteneğiyle tanınan ekstrem sporcuya atıfta bulunarak gönderiye "Wim Hof buz banyoları" yazdı.

Wim Hof, bir Hollandalı ve Dünya rekoru sahibidir; maceraperest olarak bilinir. Aşırı soğuğa dayanma kabiliyeti nedeniyle çoğunlukla Buzadam diye adlandırılır.

Kendall Jenner yüksek tepelerden kaydığı anlara da sosyal medya hesabında yer veriyor.

