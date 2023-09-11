Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'ın eski yıldızı Rashica için şaşırtan itiraf! "Baskı yapıldı"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'da katıldığı bir programda takımın son durumuna ve transferlere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Çebi, merak edilen birçok konuya açıklık getirirken, Galatasaray'ın elinden kaptıkları Rashica için de bir itirafta bulundu.
"Transfer dönemi biraz ekstrası oluyor ama genelde yoğun oluyor. Cumartesi, pazar, hafta sonu yok, tatil diye bir şey yok. Kulüp yönetmek, yönetici olmak farklı bir konsept."
"Ramos herkesin takımında görmek istediği biri. Ramos bize geldi de almadık mı? Rakamları okudunuz. Bu rakam 14-15 milyon euro. Vergileriyle 25 milyon euro. 2 yılda 50 milyon euro. Ramos iyi oynarsa, buradan gönderemezsiniz. Dolayısıyla 50 milyon euro. Asbaşkanıma da söyledim. O süreç içerisinde kimse sponsor gelmedi. Serhan kardeşim de kovaladı ama olamadı. Konunun 6 milyon euro gibi gösterilmesi doğru değil. Artı ben bunun 8 milyon euro ve menajerlik ücretini karşılayacağını kabul ettim ama olmadı. Her kulüp birilerini kovalar olur, olmaz. Beşiktaş'ın geleceğini de düşünmek zorundayım. Bu transfer konusunda Serhan'ın hiçbir hatası yok. Benim vereceğim nihai kararlar vardır. Ben bu nihai kararı, Beşiktaş'ın geleceğini düşünerek verdim.
"Türk futbolu adına bu transferleri doğru buluyor musunuz, doğru bulmuyorum. Bunun sonu yok. Bunları hala yapmaya devam ediyorsak, bu doğru değil. Süper Lig'de maksimum 23-25 milyon euro'lu bütçeli bir takım yaparsanız gelir ve giderinizi dengelersiniz. Vergi ödemeyip, banklara borçlanarak, kurlar artarken kulübü sıkıntı sokarak sonra da vergi dairesine gideceksiniz, benim borcumu erteleyin diyeceksiniz. Bizim belirli limitlere inmemiz lazım."
"Suudi Arabistan bu sene ikiye katladı fiyatları. Transferler geç oluyor, karşınıza şu geliyor, "Ben biraz daha beklemek istiyorum. Suudi Arabistan'dan teklif bekliyorum." Transfer kolay bir şey değil. Transferde oyuncunun gönlü olacak. Takımı bırakacak. Ailesi onaylayacak. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde zaman alıyor. Artan fiyatlardan dolayı birçok iyi oyuncu beklemeyi tercih etti. Biz de çabuk alalım diye çok hızlı transfer yapmayı tercih etmedik. Bekledik.''
''Ceyhun Kazancı hakkını helal etsin, çok bunaltıldı. Transfer için listeler vardı. Bu transferler teknik kadro, hocanın ve benim de içinde bulunduğum sistem içerisinde yapıldı. Gidecek ve gitmesi muhtemel oyuncular belli, bunlarla ilgili kafanızda bir şablon oluşuyor.''