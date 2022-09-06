Beşiktaş Başkanı Çebi ve Ankaragücü Başkanı Koca'dan dostluk mesajı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'in 5. haftasında Ankara'da oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfının, Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı ziyaret sonrası Çebi ve Koca, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ile birlikte basın mensuplarına konuştu.

Ankaragücü Başkanı, yaşanan olayların sorumluluğunun ev sahibi takım oldukları için kendilerinde bulunduğunu belirterek, "Bir tane taraftarın 4,5 metrelik çiti aşarak, sahada bir futbolcuyu tartaklamasını asla kabul etmediğimizi bir kere daha ifade etmek isterim. Bu olaylar en çok ev sahibi takımı cezalandırmaktır. On binlerce insan coşkuyla maçı izlerken, 1-2 kişinin yaptığı eylem maalesef tüm camiayı töhmet altında bırakıyor. Bundan hem maçtan önce hem maçtan sonra yaşanan olaylardan dolayı, Beşiktaş başkanından ve camiasından özür dilediğimi ifade ettim. Bu bizim kendi irademizle ve o yaşanan gelişmeler sonucu aldığımız bir karardı. Ancak maalesef biraz önce Ali Koç başkanımızla genel toplantıda bazı basın mensupları televizyon ekranlarında, hoş olmayan incitici ifadeler, başkanları ve takımları töhmet altında bırakan ifadeler kullanıyorlar. Maalesef, bunlar bundan besleniyorlar." ifadelerini kullandı.

Ankaragücü camiası olarak yaşanan olaylardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını aktaran Faruk Koca, şöyle konuştu:

"Özür dilemek bir erdemdir. Ev sahibi takım olarak bizden kaynaklı sorun olmuş olabilir. Biz bu tür tavırları birilerinin tehdidi ve egosundan dolayı yapmayız, bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Başkandan ve camiadan tekrar özür diliyorum. En kısa sürede Beşiktaş taraftar grubu ve başkanına ziyarete gideceğim. Başkanım da büyük ihtimalle Ankara'ya geldiğinde bizim taraftar gruplarımızı ziyarete gelecektir. Bizim işimiz, bütün camiayı yönetmektir. Gerilim arttıracak hiçbir tavır içinde olamayız. Bir şeyi daha düzeltmek isterim, dün o taraftar mahkemeye çıktı. Şundan emin olabilirsiniz, Ankaragücü yönetimi sürece hiç dahil olmadı. Taraftar grubu ve taraftar grubu avukatları sürece dahil olmuş. Çünkü böyle bir eylemin yanında olmak bize yakışmaz. Bundan sonra da böyle bir şey olmayacak. Ankaragücü taraftarı büyük bir camiadır. En çok onlar üzüldü. Birkaç kişinin yaptığı eylemi tasvip etmiyorum."

- Çebi: "Gerekenin yapılacağını ümit ediyorum"

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

"Ankaragücü Kulübünü temsil eden en üst başkan ve yönetim kurulunun gösterdiği nezakete, naifliğe ve özür dilemesine ben de canı gönülden teşekkür ediyorum." diyen Çebi, "Bizim için fazlasıyla yeterlidir. Başkanım teşekkür ederim, çok naziksiniz. Ben de biliyorum bu tür olaylar bir camiaya mal edilemez. Buradan söylemek istediğim şu, Beşiktaş taraftarına buradan fırsat bulmuşken seslenmek istiyorum. Bu tür olayların yaşanmamasını için tüm Beşiktaş taraftarını ve camiasını hassasiyete davet ediyorum. Özellikle bu suçu işleyen kişinin veya kişilerin cezalandırılması için gerekenin yapılacağını ümit ediyorum. Hepimize geçmiş olsun. Hiç kimseye fırsat vermemek adına herkesin görmesi gereken bir tablo sergilendi. Bizler dışarıdan göremediğiniz kadar birbirini seven sayan bir camiayız. Bunu artık taraftarların görmesini istirham ediyorum." diye konuştu.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ise yaşanan olayı sadece Beşiktaş'a değil, Türk futboluna, kulüplere ve futbolculara bir saldırı olarak gördüklerini vurgulayarak, "Ne yazık ki 10 binlerce kişinin seyrettiği maçlarda olmasını istemeyiz ama zaman zaman böyle şeyler yaşanabiliyor. Burada önemli olan, yaşananlardan sonra kulüplerimizin, federasyonun, ilgili kişilerin sergilediği duruştur. Buna mukabil 1 kişinin kabul edilemez vahim hareketin de bütün bir camiayı, köklü bir camiayı bağlamaması gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah bir başka maçta tekrarlanmaz. Bununla beraber hem Beşiktaş hem Ankaragücü başkanları zaten kendi aralarında konuştular." açıklamasında bulundu.