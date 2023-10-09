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Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman neler söyledi neler! "Konuşmanın zamanı geldi" dedi ve...

09.10.2023 07:53 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta alınan seçimli olağanüstü genel kurul kararı sonrası Siyah-Beyazlılar'ın eski başkanlarından Fikret Orman katıldığı bir yayında oldukça sert ifadeler kullandı. Orman "Konuşmanın zamanı geldi" diyerek Çebi ve yönetimini sert bir dille eleştirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta son oynanan Lugano karşılaşmasında yaşanan 2-0'dan 3-2'lik mağlubiyet sonrası Teknik Direktör Şenol Güneş istifasını açıklarken, Başkan Ahmet Nur Çebi de seçimli olağanüstü genel kurul kararı almıştı.

Siyah-Beyazlılar'da oldukça yoğun bir gündem yaşanırken, gözler 2012-2019 yılları arasında başkanlık yapmış olan Fikret Orman'a çevrilmiş tecrübeli başkan için tekrar adaylık iddiaları gündeme gelmişti.

Sözcü TV'ye konuşan Orman, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi için çok sert ifadeler kullanırken adaylık konusunda da net bir açıklamada bulundu.

İŞTE FİKRET ORMAN'IN O SÖZLERİ

"KONUŞMANIN ZAMANI GELDİ" 

"KONUŞMANIN ZAMANI GELDİ" 

"Çok konuşmaya niyetim yoktu ama konuşmanın zamanı geldi. Yapılan algılar kesilir diyordum ama öyle olmadı. Böyle algılar yapılmasını beklemiyordum. Ahmet Nur Çebi ile 6.5 sene beraber çalıştım ve böyle fikirleri olduğunu bana hiç söylemedi. Kapalı kapılar arkasında arkamızdan dedikodu yapmış olabilir. Böyle şeyler duyduğum da olmuştur ve kendisini zaman zaman sert şekilde ikaz ettiğim de olmuştur."

"BEN BUNDAN RAHATSIZIM DEMEDİ" 

"BEN BUNDAN RAHATSIZIM DEMEDİ" 

"Olağanüstü genel kurula gittiğim zaman ilk etapta Ahmet Nur Çebi ile konuşacağımı söylemiştim. Görüşmeye gitmek istediğimde 'Sen büyüğümsün, ben sana geleyim' dedim ve ofisine gittim. Orada da 'ben bunlardan rahatsızım' demedi. 'Umut ve Şafak'ı yönetime almazsan ben yönetime girerim' dedi. Sen bilirsin dedim ben de."

"BU TÜR ADAMLAR BÖYLEDİR" 

"BU TÜR ADAMLAR BÖYLEDİR" 

"Bu tarz adamlar hep böyledir. Güç yokken ağlama, mağduriyet, güç eline geçince de acımasızlık. Ahmet Nur Çebi'ye gösterdiğim itibardan pişmanım. Bana direkt kumpas kuruldu."

ADAY OLACAK MI?

ADAY OLACAK MI?

"Ahmet Nur Çebi şimdi diyor ya 'Troll hesaplar'... Onlar bu hesapları kullanıyorlar. Ben Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu için geldim. Bir kere aday oldum 2004'te onu kaybettim, 2012'de ihtiyaçtan dolayı geldim. Şu anda aday olacak mıyım? Onu sonra konuşuruz."

"DOLMABAHÇE'DE DEĞİL, ÇAĞLAYAN'DA" 

"DOLMABAHÇE'DE DEĞİL, ÇAĞLAYAN'DA" 

"Paralar nerede tezahüratı çok güzel bir algı operasyonu. Ben Beşiktaş'ı Dolmabahçe Sarayı'ndan almadım, Çağlayan Adliye Sarayı'ndan aldım. Feda dönemleri, ortada stad yok, gelir yok, camia çökmüş... Ben o dönemde başkan oldum."

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