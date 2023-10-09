Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman neler söyledi neler! "Konuşmanın zamanı geldi" dedi ve...

"KONUŞMANIN ZAMANI GELDİ"

"Çok konuşmaya niyetim yoktu ama konuşmanın zamanı geldi. Yapılan algılar kesilir diyordum ama öyle olmadı. Böyle algılar yapılmasını beklemiyordum. Ahmet Nur Çebi ile 6.5 sene beraber çalıştım ve böyle fikirleri olduğunu bana hiç söylemedi. Kapalı kapılar arkasında arkamızdan dedikodu yapmış olabilir. Böyle şeyler duyduğum da olmuştur ve kendisini zaman zaman sert şekilde ikaz ettiğim de olmuştur."