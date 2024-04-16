Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili'den Fatih Terim itirafı geldi! ''Beşiktaş'a imza atacaktı''

"SÖZLEŞMEYİ YIRTTIM, GALATASARAY ALDI"

Serdar Bilgili: "Ben başkanken isim vermeyeyim biz bir santrforla kontrat imzalamıştık. Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın beni aradı, 'sevgili başkan bizim bu oyuncuya ihtiyacımız var, sizde bunlar var, onu bırak ben alayım' dedi. 'Emredersin başkanım' dedim, sözleşmeyi yırtıp attım ve Galatasaray aldı. Yine genel sekreter olduğum dönem, Fenerbahçe'de Jes Högh diye bir oyuncu vardı. Ben yurt dışında, otelde, Högh ile aynı odadayım, imzayı attım, kontrat bitti, Süleyman abi aradı, 'Serdar'cım iptal et kontratı' dedi. 'Abi şimdi imzaladık neden iptal edeyim' dedim, 'Fenerbahçe Başkanı Ali Bey aradı, Şadan Bey'le birlikte rica etti' dedi.. Ondan sonra Ali Başkan da aradı beni, 'Serdar'cım çok teşekkür ederim' dedi, biz o kontratı da iptal ettik. Eskiden böyle dostluklar vardı. Özhan abi gelirdi, galip olduğumuzda bizi alkışlardı."