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Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili'den Fatih Terim itirafı geldi! ''Beşiktaş'a imza atacaktı''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.04.2024 11:06
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Beşiktaş'ta bir dönem başkanlık yapan Serdar Bilgili, görev aldığı döneme ait ilginç itiraflarda bulundu. Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim hakkında söyledikleri ise sosyal medyaya damgasını vurdu.

Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili Rafine TV'ye özel açıklamalarda bulundu. İşte Serdar Bilgili'nin açıklamaları...

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"FATİH TERİM BEŞİKTAŞ'A GELECEĞİM DEDİ"

"FATİH TERİM BEŞİKTAŞ'A GELECEĞİM DEDİ"

Serdar Bilgili: "Biz 2002/03 sezonu için yeni antrenör getirecektik. Beşiktaş’a gelmesi için Fatih Terim ile görüştüm. Terim, 'seçimlere bağlı, Özhan Bey’e sözüm var. Özhan Canaydın seçimi kazanırsa Galatasaray’a gideceğim, kazanamazsa Beşiktaş’a geleceğim dedi."

"SEÇİMİ ÖZHAN CANAYDIN KAZANINCA FATİH HOCA, GALATASARAY’IN BAŞINA GEÇTİ"

"SEÇİMİ ÖZHAN CANAYDIN KAZANINCA FATİH HOCA, GALATASARAY’IN BAŞINA GEÇTİ"

Serdar Bilgili: "Seçimi Özhan Canaydın kazanınca Fatih hoca, Galatasaray’ın başına geçti. O sezon Lucescu ile Galatasaray şampiyon olmasına rağmen Özhan abi, Fatih Terim’e söz verdiği için Lucescu ile yollarını ayırdı. Öyle olunca ben de dedim biz Lucescu ile görüşelim. Evde otururken dedim bana Lucescu’nun telefonunu bulsanıza bir arayıp konuşayım. Buldular telefonunu ve aradım Lucescu’yu… Açtı telefonu, dedim ben sizinle görüşmek istiyorum. O da ben de sizinle görüşmek istiyordum dedi. Yarım saat sonra benim evime geldi. Çok kırgınım Galatasaray’a dedi. Ben şampiyon yapmama rağmen sözleşmemi yenilemediler dedi. Bize gelir misin diye sordum. Tabi dedi. Ne istiyorsun dedim, Galatasaray’da aldığım ücreti verin dedi. Ben Galatasaray’da aldığının biraz üstünü verdim ve 15 dakikada el sıkıştık. Galatasaray’a kalbi çok kırılmıştı."

"SÖZLEŞMEYİ YIRTTIM, GALATASARAY ALDI"

"SÖZLEŞMEYİ YIRTTIM, GALATASARAY ALDI"

Serdar Bilgili: "Ben başkanken isim vermeyeyim biz bir santrforla kontrat imzalamıştık. Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın beni aradı, 'sevgili başkan bizim bu oyuncuya ihtiyacımız var, sizde bunlar var, onu bırak ben alayım' dedi. 'Emredersin başkanım' dedim, sözleşmeyi yırtıp attım ve Galatasaray aldı. Yine genel sekreter olduğum dönem, Fenerbahçe'de Jes Högh diye bir oyuncu vardı. Ben yurt dışında, otelde, Högh ile aynı odadayım, imzayı attım, kontrat bitti, Süleyman abi aradı, 'Serdar'cım iptal et kontratı' dedi. 'Abi şimdi imzaladık neden iptal edeyim' dedim, 'Fenerbahçe Başkanı Ali Bey aradı, Şadan Bey'le birlikte rica etti' dedi.. Ondan sonra Ali Başkan da aradı beni, 'Serdar'cım çok teşekkür ederim' dedi, biz o kontratı da iptal ettik. Eskiden böyle dostluklar vardı. Özhan abi gelirdi, galip olduğumuzda bizi alkışlardı."

"MAALESEF DESTEK GÖRMEDİĞİM İÇİN BIRAKTIM"

"MAALESEF DESTEK GÖRMEDİĞİM İÇİN BIRAKTIM"

Serdar Bilgili: 2004 yılında, ilk yarıyı 11-12 puan önde bitirdikten sonra peş peşe mağlubiyetler aldığımız dönem bazı organize olaylarla karşı karşıya olmamıza rağmen taraftarımızın bize gösterdiği tavrı kabullenemedim. O zaman taraftarımızdan çok büyük destek beklerdim. Maalesef destek görmediğim için bıraktım.

HAGİ Mİ, ALEX Mİ?

HAGİ Mİ, ALEX Mİ?

Serdar Bilgili: "Hagi tabi ki. Türk olarak da Sergen Yalçın’dır, tartışmasız. Ben Sergen ile de beraber çalıştığım için kendisi çok özel bir futbolcu, özel bir karakter. Bence biz Türkiye’de Sergen’in değerini bilemedik. Sergen dünyada herkesin konuştuğu tek isim olabilirdi. Müthiş bir yetenekti."

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim beşiktaş
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