Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile evlendi! Diletta Leotta gelinliklerini paylaştı her detayı olay...

Can Yaman ile aşk yaşayarak ülkemizde de geniş bir hayran kitlesi elde eden spor spikeri Diletta Leotta oyuncuyla ayrıldıktan sonra gönlünü Beşiktaş’ın eski kalecisi Loris Karius’a kaptırmıştı.
İngiltere'nin Newcastle United takımında oynayan 29 yaşındaki Karius ve Leotta, geçtiğimiz ağustos ayında ilk bebeklerini kucaklarına almıştı.
Çift geçtiğimiz gün ise görkemli bir düğünle evlendi. Diletta Leotta düğünde 2 farklı gelinlik giydi.
Transparan ve dantel detaylara sahip gelinlikleriyle pozlar veren güzel spiker pozlarıyla hayranlarını mest etti.
Diletta Leotta'nın sırt ve göğüs detaylarıyla dikkat çeken gelinlikleri hayranlarından tam not aldı.
Güzel spikerin gelinlikli pozlarına "Büyüleyici ve zarif", "Şahane görünüyor", "Çarpıcı bir güzellik" yorumları geldi.