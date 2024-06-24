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  4. Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile evlendi! Diletta Leotta gelinliklerini paylaştı her detayı olay...

Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile evlendi! Diletta Leotta gelinliklerini paylaştı her detayı olay...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.06.2024 13:58
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Bir dönem oyuncu Can Yaman ile aşk yaşayan Diletta Leotta bir süre sonra Beşiktaş’ın eski kalecisi Loris Karius ile evlendi. Güzel sunucunun giydiği gelinlikler sosyal medyayı salladı.

Can Yaman ile aşk yaşayarak ülkemizde de geniş bir hayran kitlesi elde eden spor spikeri Diletta Leotta oyuncuyla ayrıldıktan sonra gönlünü Beşiktaş’ın eski kalecisi Loris Karius’a kaptırmıştı.


Vitrin

"BÜYÜLEYİCİ VE ZARİF"

İngiltere'nin Newcastle United takımında oynayan 29 yaşındaki Karius ve Leotta, geçtiğimiz ağustos ayında ilk bebeklerini kucaklarına almıştı.

Çift geçtiğimiz gün ise görkemli bir düğünle evlendi. Diletta Leotta düğünde 2 farklı gelinlik giydi.

Transparan ve dantel detaylara sahip gelinlikleriyle pozlar veren güzel spiker pozlarıyla hayranlarını mest etti.

Diletta Leotta'nın sırt ve göğüs detaylarıyla dikkat çeken gelinlikleri hayranlarından tam not aldı.

Güzel spikerin gelinlikli pozlarına "Büyüleyici ve zarif", "Şahane görünüyor", "Çarpıcı bir güzellik" yorumları geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta
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